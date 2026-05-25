Uttar Pradesh News Live: पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, प्रतीक यादव की तेरहवीं आज

Uttar Pradesh News Live: आज से 3 जून तक तपाएगा नौतपा, इस दिन आंधी-बारिश के आसार
Uttar Pradesh News Live: यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में हाल बेहाल है। वहीं, आज से नौतपा शुरू हो रहा है। जो तीन जून तक रहेगा। वहीं, 29-30 तक बारिश की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पूर्वी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। आसमान साफ है। इस वजह से सूरज की किरणें आसमान से आग बरसा रहीं है। हालांकि अब भी पूरवा हवा चल रहीं है। जिस वजह से हवा में नमी लगातार 80 फीसदी के करीब बनी हुई है। हवा में नमी की अधिकता के कारण हीट इंडेक्स 48 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। इस वजह से 41 डिग्री तापमान में लोगों को 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी महसूस हो रही है।
आज से 3 जून तक तपाएगा नौतपा, इस दिन आंधी-बारिश के आसार