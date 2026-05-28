Uttar Pradesh News Live: प्रापर्टी डीलर हत्याकांड का वीडियो वायरल, पत्नी पर हमला कर पति ने की आत्महत्या
Uttar Pradesh News Live: लखनऊ में हुए प्रापर्टी डीलर हत्याकांड का वीडियो सामने आया है। आरोपियों ने डीलर के जमीन पर गिरने के बाद सिर में गोली मारी थी। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी पर सरिये से कई वार करने के बाद खुद को आग लगाकर जान दे दी। महिला की हालत अभी भी गंभीर है।
Uttar Pradesh News Live: राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े और सरेराह प्रापर्टी डीलर को गोलियों से भूनने की दुस्साहसिक वारदात का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक गोली पीछे से मारने के बाद दूसरी पेट में मारी गई। प्रापर्टी डीलर के गिरने के बाद भी तीसरी गोली सिर में मार दी गई।
आगरा में बुधवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया। जूता कारीगर इमरान उर्फ शानू (35) ने पहले अपनी पत्नी अफसाना पर लोहे की सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।
ईद-उल-अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा, ड्रोन व सीसीटीवी से रही निगरानी
बलरामपुर जनपद में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व गुरुवार को शांति, सौहार्द और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की।
शहर क्षेत्र में मस्जिदों और ईदगाहों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से प्रमुख स्थानों की निगरानी की गई।
मस्जिद व ईदगाहों में अलग-अलग समय पर पढ़ी गई नमाज, घरों में हुई कुर्बानी
बलरामपुर जिले में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार गुरुवार को बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह निर्धारित समय पर मस्जिद व ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई। उसके बाद लोग अपने घरों पर जानवरों की कुर्बानी दी।
बकरीद को लेकर मस्जिद व ईदगाह के आसपास विशेष साफ-सफाई पहले ही कर दी गई थी। भीषण गर्मी को देखते हुए नमाजियों को धूप से राहत देने के लिए मस्जिद व ईदगाह कमेटी की तरफ से टेंट लगवाने के साथ सुबह जल्दी नमाज संपन्न हुई।
हफ्तेभर बाद मायके से लौटी पत्नी पर पति ने सरिये से किए कई वार, फिर खुद को आग लगा दी जान
आगरा में बुधवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया। जूता कारीगर इमरान उर्फ शानू (35) ने पहले अपनी पत्नी अफसाना पर लोहे की सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।
जमीन पर गिरने के बाद सिर में मारी गोली, लखनऊ प्रापर्टी डीलर हत्याकांड का VIDEO आया सामने
राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े और सरेराह प्रापर्टी डीलर को गोलियों से भूनने की दुस्साहसिक वारदात का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक गोली पीछे से मारने के बाद दूसरी पेट में मारी गई। प्रापर्टी डीलर के गिरने के बाद भी तीसरी गोली सिर में मार दी गई।