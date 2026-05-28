Uttar Pradesh News Live: प्रापर्टी डीलर हत्याकांड का वीडियो वायरल, पत्नी पर हमला कर पति ने की आत्महत्या

man Shot dead

Uttar Pradesh News Live: राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े और सरेराह प्रापर्टी डीलर को गोलियों से भूनने की दुस्साहसिक वारदात का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक गोली पीछे से मारने के बाद दूसरी पेट में मारी गई। प्रापर्टी डीलर के गिरने के बाद भी तीसरी गोली सिर में मार दी गई। आगरा में बुधवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया। जूता कारीगर इमरान उर्फ शानू (35) ने पहले अपनी पत्नी अफसाना पर लोहे की सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।

28 May 2026, 10:10:32 AM IST ईद-उल-अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा, ड्रोन व सीसीटीवी से रही निगरानी बलरामपुर जनपद में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व गुरुवार को शांति, सौहार्द और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की। शहर क्षेत्र में मस्जिदों और ईदगाहों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से प्रमुख स्थानों की निगरानी की गई।