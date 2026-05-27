Uttar Pradesh News Live: संभल में बुलडोजर एक्शन, बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी पर HC सख्त
Uttar Pradesh News Live: संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। स्कंद पुराण में वर्णित वाग्भारती तीर्थ अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। यूपी में अधिकारी आधे बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की ही जानकारी दे सके। इन पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तीन दिन का मौका दिया है।
Sambhal: An anti-encroachment drive being conducted by City Magistrate to remove alleged illegal structures
Uttar Pradesh News Live: यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब और चकरोड की सरकारी भूमि से 40 साल पुराने अवैध कब्जों को धराशायी कर स्कंद पुराण में वर्णित वाग्भारती तीर्थ को मुक्त कराया गया है।
बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस के मामले में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में 83 में से आधे यानी 42 की ही जानकारी जमा की गई है। इस पर शख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने बचे 41 के लिए तीन दिन का आखिरी मौका दिया है।
कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, पांच घंटे बाद पाया काबू
गोंडा में नवाबगंज कस्बे के निकट झीलिया रोड के किनारे स्थित कबाड़ गोदाम में मंगलवार देर रात आग लग गई। गोदाम में रखी प्लास्टिक की हजारों खाली बोतल जलने लगी। आग के विकराल होते रूप को देखकर पुलिस ने फायर फाइटर्स की टीम को बुलाया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पालिका की जेसीबी से बड़े गोदाम के दीवार को तीन जगहों पर तुड़वाया गया।
पालिका के आधा दर्जन टैकर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मनकापुर, करनैलगज और गोण्डा की चार दमकल की गाड़ियों ने पांच घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक ने बताया कि बड़ी सख्या मे खाली बोतल, कुछ अन्य कबाड़ समेत गोदाम मे खड़ी एक डीसीएम और एक पिकप भी जल गई। गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं था। एसओ अभय सिंह ने बताया की आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
खड़ी ट्रक में पीछे से घुसी जनरथ बस, दो की मौत 16 घायल
यूपी के अयोध्या में खड़ी ट्रक में पीछे से जनरथ बस घुस गई। हादसे में दो की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। आठ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और आठ घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। हादसा मंगलवार /बुधवार की रात करीब 1:00 बजे रोनाही थाना क्षेत्र स्थित जगनपुर में हुआ।
फूल तोड़ने गई बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत
श्रावस्ती के थाना इकौना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला सड़क किनारे फूल तोड़ने गई थी, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला के शरीर के चीथड़े उड़ गए और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद शव के अवशेषों को नेशनल हाईवे 730 मार्ग से एकत्र किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मौके पर मिली चप्पल और आसपास के लोगों की मदद से मृतका की पहचान प्रेम कुमारी पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद की गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।
आधे बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की ही जानकारी दे सके अधिकारी, हाईकोर्ट सख्त, तीन दिन का मौका
बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस के मामले में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में 83 में से आधे यानी 42 की ही जानकारी जमा की गई है। इस पर शख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने बचे 41 के लिए तीन दिन का आखिरी मौका दिया है।
Uttar Pradesh News Live: संभल में फिर गरजा बुलडोजर, स्कंद पुराण में वर्णित वाग्भारती तीर्थ अवैध कब्जे से मुक्त
Uttar Pradesh News Live: यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब और चकरोड की सरकारी भूमि से 40 साल पुराने अवैध कब्जों को धराशायी कर स्कंद पुराण में वर्णित वाग्भारती तीर्थ को मुक्त कराया गया है।