Uttar Pradesh News Live: संभल में बुलडोजर एक्शन, बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी पर HC सख्त

Sambhal: An anti-encroachment drive being conducted by City Magistrate to remove alleged illegal structures

Uttar Pradesh News Live: यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब और चकरोड की सरकारी भूमि से 40 साल पुराने अवैध कब्जों को धराशायी कर स्कंद पुराण में वर्णित वाग्भारती तीर्थ को मुक्त कराया गया है। बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस के मामले में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में 83 में से आधे यानी 42 की ही जानकारी जमा की गई है। इस पर शख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने बचे 41 के लिए तीन दिन का आखिरी मौका दिया है।

27 May 2026, 09:27:05 AM IST कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, पांच घंटे बाद पाया काबू गोंडा में नवाबगंज कस्बे के निकट झीलिया रोड के किनारे स्थित कबाड़ गोदाम में मंगलवार देर रात आग लग गई। गोदाम में रखी प्लास्टिक की हजारों खाली बोतल जलने लगी। आग के विकराल होते रूप को देखकर पुलिस ने फायर फाइटर्स की टीम को बुलाया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पालिका की जेसीबी से बड़े गोदाम के दीवार को तीन जगहों पर तुड़वाया गया। पालिका के आधा दर्जन टैकर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मनकापुर, करनैलगज और गोण्डा की चार दमकल की गाड़ियों ने पांच घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक ने बताया कि बड़ी सख्या मे खाली बोतल, कुछ अन्य कबाड़ समेत गोदाम मे खड़ी एक डीसीएम और एक पिकप भी जल गई। गोदाम में बिजली का कनेक्शन‌ नहीं था। एसओ अभय सिंह ने बताया की आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

27 May 2026, 09:13:18 AM IST खड़ी ट्रक में पीछे से घुसी जनरथ‌ बस, दो की मौत 16 घायल यूपी के अयोध्या में खड़ी ट्रक में पीछे से जनरथ‌ बस घुस गई। हादसे में दो की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। आठ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और आठ घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। हादसा मंगलवार /बुधवार की रात करीब 1:00 बजे रोनाही थाना क्षेत्र स्थित जगनपुर में हुआ।