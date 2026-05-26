Uttar Pradesh News Live: नशे में मिले ड्राइवर सीधे होंगे गिरफ्तार, योगी आज स्वास्थ्य विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक

Uttar Pradesh News Live: शराब पीकर वाहन चलाने वाले संभल जाएं क्योंकि नशे में वाहन चलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। नशे के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जहां चेकिंग के दौरान ड्राइवर के नशे में होने पर बिना वारंट यानी ऑन-द-स्पॉट हिरासत में लेकर जेल भेजने का खाका तैयार किया गया है। इस संबंध में यातायात निदेशालय ने पुलिस उपायुक्त यातायात को दिशा निर्देश 21 मई को जारी किया है। इसमें एमवी एक्ट के तहत नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ छह बिंदुओं पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सीएम के सख्ती के बाद अब ‘ड्रंक एंड ड्राइविंग’ मामले में वाहन चालक बच नहीं पाएंगे।