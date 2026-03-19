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यूपी में नहीं दिखा नहीं दिखा माह-ए-शव्वाल का चांद, 21 मार्च मनाई जाएगी ईद

Mar 19, 2026 07:48 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में  नहीं दिखा माह-ए-शव्वाल का चांद नहीं दिखा। ईद 21 मार्च मनाई जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत कई उलेमाओं ने चांद नहीं दिखने की तस्दीक की है।

यूपी में नहीं दिखा नहीं दिखा माह-ए-शव्वाल का चांद, 21 मार्च मनाई जाएगी ईद

माह-ए-रमजान के 29 रोजे गुरुवार को पूरे हो गए। शाम को सभी माह-ए-शव्वाल माह का चांद देखने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। उलमा किराम ने चांद देखने की कोशिश की। मौसम साफ होने के बाद भी चांद नजर नहीं आया। और देश के अन्य किसी हिस्से से भी चांद के नजर आने की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और शिया धर्मगुरुआ मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि शव्वाल माह का चांद नजर नहीं आया है इसलिए ईद‌-उल-फित्र का त्योहार शनिवार 21 मार्च को अकीदत, मुहब्बत व रवायत के अनुसार मनाया जाएगा। शुक्रवार 20 मार्च को 30वां रोजा रखा जाएगा और माह-ए-रमजान के अंतिम जुमा की नमाज अदा की जाएगी।

बड़े इमामबाड़े में ईद की नमाज सुबह 11 बजे

मौलाना फरंगी महली ने बताया कि 21 मार्च को ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी। इसका ऐलान 19 मार्च की शाम साढ़े सात बजे कर दिया गया। मौलाना ने कहा ईदगाह में ईद की नमाज सुबह दस बजे होगी। ईदगाह में औरतों की नमाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने बताया कि आसिफी मस्जिद बड़े इमामबाड़े में ईद की नमाज सुबह 11 बजे होगी।

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मस्जिद शाहमीना शाह में सुबह 8.30 बजे ईद की नमाज

लखनऊ शहर की मस्जिदों में होने वाली ईद की नमाज का वक्ता जारी कर दिया गया है। नदवा मस्जिद में सुबह आठ बजे, मस्जिद शाहमीना शाह में सुबह 8.30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसके साथ ही मस्जिद तकवियतुल ईमाना में सुबह सात बजे, चांद वाली मस्जिद में सुबह नौ बजे, मस्जिद कादिर खां में सुबह साढ़े आठ बजे, मस्जिद एक मिनारा में सुबह 7 बजे, मस्जिद इब्राहिमी गली मीर माता में में सुबह साढ़े बजे, मस्जिद अबु बक्र में सात बजे, मस्जिद उमर में आठ बजे, मस्जिद सिद्दीकिया में सवा सात बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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