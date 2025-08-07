मेरठ के अस्पताल में दुर्लभ जुड़वा बच्चों का हुआ जन्म, 24 घंटे बाद हो गई मौत

बागपत की रहने वाली 24 वर्षीय मां को समय से पहले प्रसव पीड़ा होने के कारण डॉ. रचना चौधरी की देखरेख में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. यास्मीन उस्मानी ने जुड़े हुए जुड़वां बच्चों की गर्भावस्था की पुष्टि की।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दो दुर्लभ बच्चों ने जन्म लिया। दोनों जुड़वा थे और दोनों के शरीर के प्रमुख हिस्से भी आपस में जुड़े हुए थे। अफसोस की बात यह रही कि इन्हें बचाया नहीं जा सका और 24 घंटे बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की है। इन जुड़वां बच्चों की छाती और पेट जुड़े हुए थे और उनके आंतरिक अंग, जिनमें लीवर और दिल भी शामिल था, एक जैसे थे।

बागपत की रहने वाली 24 वर्षीय मां को समय से पहले प्रसव पीड़ा होने के कारण डॉ. रचना चौधरी की देखरेख में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. यास्मीन उस्मानी ने जुड़े हुए जुड़वां बच्चों की गर्भावस्था की पुष्टि की, जिसके बाद समय से पहले जन्मे इन बच्चों को सिजेरियन से निकाला गया।

डॉ. रचना चौधरी, जिन्होंने डिलीवरी की देखरेख की, ने ऐसे मामलों के दुर्लभ होने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया भर में लगभग 50,000 से 1,00,000 जन्मों में से एक में जुड़े हुए जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि ये मामले अक्सर गंभीर होते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में भ्रूण का विभाजन अधूरा रह जाता है, जिससे दो अलग-अलग शिशुओं का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है।