यूपी में हाइवे 72 घंटे के लिए हुआ बंद, अकबरपुर से मालीपुर रोड के वाहनों का बदला रूट

संक्षेप:

अंबेडकरनगर के अकबरपुर मालीपुर रेलवे स्टेशन के बीच 75 SPL रेलवे क्रॉसिंग सैदपुर उमरन की मरम्मत के लिए रेलवे की ओर से ब्लॉकिंग की गई है। ब्लॉकिंग में सड़क मार्ग को बंद किया गया है।अंबेडकरनगर से जौनपुर हाईवे के अकबरपुर मालीपुर के बीच वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। 

Dec 28, 2025 10:35 pm IST
अयोध्या, अकबरपुर, जौनपुर वाराणसी हाईवे पर 72 घंटे आवागमन में व्यवधान है। अकबरपुर से जौनपुर के बीच वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। 72 घंटे के लिए वाहन अकबरपुर और मालीपुर के बीच नहीं संचालित होंगे। वाहनों का संचालन बदले मार्ग से होगा।

अंबेडकरनगर के अकबरपुर मालीपुर रेलवे स्टेशन के बीच 75 एसपीएल रेलवे क्रॉसिंग सैदपुर उमरन (खजूरी) की मरम्मत के लिए रेलवे की ओर से ब्लॉकिंग की गई है. ब्लॉकिंग में सड़क मार्ग को बंद किया गया है अंबेडकरनगर से जौनपुर हाईवे के अकबरपुर मालीपुर के बीच वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। वाहनों को बदले मार्ग से संचालित किया जा रहा है। वाहनों को अकबरपुर से वाया जलालपुर होकर मालीपुर की ओर संचालित किया जा रहा है।

वहां से शाहगंज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर की ओर भेजा जा रहा है।वहीं कुछ वाहनों को बेवाना, दोस्तपुर, नेमपुर होकर भी संचालित किया जा रहा है। 75 एसपीएल रेलवे क्रॉसिंग की मरम्मत के लिए ब्लॉकिंग रविवार की सुबह आठ बजे शुरू हुई। ब्लॉकिंग से आवागमन 31 दिसंबर की सुबह आठ बजे तक ठप रहेगा।

इस मार्ग से जा सकते हैं मालीपुर

.सैदापुर, हजपुरा, पट्टी, परुइया होकर

.घटकना, ताराखुर्द, नेमपुर, घमरुआ होकर

.बेवाना, खुलासपुर, नेमपुर, घमरुआ होकर

उधर, आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के बीच हादसों को रोकने के लिए कानवाई सिस्टम लागू किया गया है। रविवार को खंदौली टोल प्लाजा से कानवाई लगाकर वाहनों को गुजारा गया। गति और अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के ऑनलाइन चालान भी काटे गए हैं। रविवार को खंदौली टोल अथॉरिटी ने घना कोहरे होने पर कानवाई लगाकर वाहनों को रोक लिया। 30 से 40 वाहनों को इकट्ठा कर पेट्रोलिंग वाहनों के साथ आगे रवाना किया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे टोल अथॉरिटी के एजीएम तुलसीराम गुर्जर ने बताया कि घने कोहरे के चलते कानवाई सिस्टम लागू कर 14 बूथ लाइनों में से केवल तीन लाइनों के जरिए वाहनों को पेट्रोलिंग गाड़ियों के साथ सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है।

अधिक गति पर हो रहे ऑनलाइन चालान

यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहन/कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा तय की गई है। घने कोहरे में गति और भी कम करने के निर्देश हैं। 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' के जरिए अब हर वाहन की गति पर नजर रखी जा रही है। नियम तोड़ने वालों को सीधे ऑनलाइन चालान काटकर भेजे जा रहे हैं।

टोल प्लाजा पर की गई विशेष व्यवस्थाएं

वाहन चालकों व यात्रियों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विशेष अनाउंसमेंट सिस्टम सक्रिय किया गया है। लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को लगातार कोहरे की स्थिति की जानकारी दी जा रही है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
