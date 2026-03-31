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यूपी में हैवान बना पति, पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से चबा डाली उसकी नाक

Mar 31, 2026 08:48 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में एक पति हैवान बन गया। उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। इसके बाद दांतों से उसकी नाक चबा डाली। महिला के गाल में दस टांके लगाए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।

यूपी में हैवान बना पति, पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से चबा डाली उसकी नाक

UP News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घरेलू विवाद के बाद हैवान बने पति ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से उसकी नाक चबा डाली। इससे नाक का ऊपरी हिस्सा कट कर अलग हो गया। वहीं गाल पर भी गहरा घाव हो गया। महिला को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। महिला के गाल में दस टांके लगाए गए हैं। नाक में प्लास्टिक सर्जरी की नौबत आ गई है। इस मामले पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

चिकासी थानाक्षेत्र के बिरहट गांव निवासी अमरुद्दीन ने बताया कि उसकी बहन पाना की शादी राठ कोतवाली के टोला गांव निवासी फूल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। सोमवार रात किसी बात पर एक बार फिर दोनों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बहनोई ने उसकी बहन को बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो दांतों से बहन के गाल और नाक में बुरी तरह से काट लिया। इससे नाक का ऊपरी हिस्सा कटकर अलग हो गया। वहीं गाल में गहरा घाव हो गया।

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आरोपी पति पर मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस

इसके बाद बहनोई भाग निकला। महिला पाना को सीएचसी राठ ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि पाना के गाल में दस टांके लगाए गए हैं। नाक का मांस अलग हो गया है। ऐसे में नाक में प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी। इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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