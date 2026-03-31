यूपी में हैवान बना पति, पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से चबा डाली उसकी नाक

उत्तर प्रदेश में एक पति हैवान बन गया। उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। इसके बाद दांतों से उसकी नाक चबा डाली। महिला के गाल में दस टांके लगाए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।

UP News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घरेलू विवाद के बाद हैवान बने पति ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर दांतों से उसकी नाक चबा डाली। इससे नाक का ऊपरी हिस्सा कट कर अलग हो गया। वहीं गाल पर भी गहरा घाव हो गया। महिला को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। महिला के गाल में दस टांके लगाए गए हैं। नाक में प्लास्टिक सर्जरी की नौबत आ गई है। इस मामले पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

चिकासी थानाक्षेत्र के बिरहट गांव निवासी अमरुद्दीन ने बताया कि उसकी बहन पाना की शादी राठ कोतवाली के टोला गांव निवासी फूल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। सोमवार रात किसी बात पर एक बार फिर दोनों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बहनोई ने उसकी बहन को बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो दांतों से बहन के गाल और नाक में बुरी तरह से काट लिया। इससे नाक का ऊपरी हिस्सा कटकर अलग हो गया। वहीं गाल में गहरा घाव हो गया।