यूपी: लड़की से दरिंदगी! पेड़ से लटकती लाश, प्राइवेट पार्ट पर घाव; खून से लथपथ मिले कपड़े

लड़की शनिवार रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। रात दो बजे के करीब वह चारपाई पर नहीं दिखी तो उसकी मां ने सोचा लधुशंका के लिए गई होगी। सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे, तब भी लड़की गायब थी। लड़की को घर से गायब देख घर में हर कोई परेशान हो गया। लड़की की तलाश होने लगी। तभी उसका शव पेड़ से लटकता मिला।

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शनिवार रात घर के बरामदे में सोयी लड़की का शव रविवार सुबह 200 मीटर दूर पेड़ से लटका मिला। उसके शरीर पर मिट्टी और जख्म देख आसपास छानबीन हुई तो खून से सने वस्त्र और कुछ ऐसे सामान मिले जिससे आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। लड़की के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शक के आधार पर लड़की के प्रेमी को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव मिलने पर दुष्कर्म की जांच के लिए स्लाइड तैयार की गई है।

प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय लड़की शनिवार रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। मिली जानकारी के अनुसार रात दो बजे के करीब वह चारपाई पर नहीं दिखी तो उसकी मां ने सोचा लधुशंका के लिए गई होगी। ऐसा सोचकर मां सो गई। लेकिन सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे, तब भी लड़की गायब थी। लड़की को घर से गायब देख घर में हर कोई परेशान हो गया। लड़की की चारों तरफ खोजबीन होने लगी। इसी दौरान घर से करीब 200 मीटर दूर आम के पेड़ से लड़की का शव करीब ही स्थित बेलखरिया धाम पर चढ़े झंडे से लटका मिला। शव देखते ही हर कोई सकते में आ गया। जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने शव को पेड़ से उतार कर पुलिस को सूचना दी। एसओ नरेंद्र सिंह के साथ सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता मौके पर पहुंचे।

पूछताछ में पता चला कि घटना स्थल के करीब में ही एक स्थान पर कंडोम, खून से सना लेडीज अंडर गार्मेंट मिला है। वहां पैरों के निशान देख जोर-जबरदस्ती और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने परिवार के लोगों का मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला। इसके बाद लड़की के एक सजातीय कथित प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया। कथित प्रेमी से पुलिस ने काफी देर तक पूछताछ की। पुलिस घटना में शामिल होने के शक पर एक अन्दर युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है।