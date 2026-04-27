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यूपी: लड़की से दरिंदगी! पेड़ से लटकती लाश, प्राइवेट पार्ट पर घाव; खून से लथपथ मिले कपड़े

Apr 27, 2026 12:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुंडा (प्रतापगढ़)
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लड़की शनिवार रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। रात दो बजे के करीब वह चारपाई पर नहीं दिखी तो उसकी मां ने सोचा लधुशंका के लिए गई होगी। सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे, तब भी लड़की गायब थी। लड़की को घर से गायब देख घर में हर कोई परेशान हो गया। लड़की की तलाश होने लगी। तभी उसका शव पेड़ से लटकता मिला।

यूपी: लड़की से दरिंदगी! पेड़ से लटकती लाश, प्राइवेट पार्ट पर घाव; खून से लथपथ मिले कपड़े

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शनिवार रात घर के बरामदे में सोयी लड़की का शव रविवार सुबह 200 मीटर दूर पेड़ से लटका मिला। उसके शरीर पर मिट्टी और जख्म देख आसपास छानबीन हुई तो खून से सने वस्त्र और कुछ ऐसे सामान मिले जिससे आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। लड़की के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शक के आधार पर लड़की के प्रेमी को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव मिलने पर दुष्कर्म की जांच के लिए स्लाइड तैयार की गई है।

प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय लड़की शनिवार रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। मिली जानकारी के अनुसार रात दो बजे के करीब वह चारपाई पर नहीं दिखी तो उसकी मां ने सोचा लधुशंका के लिए गई होगी। ऐसा सोचकर मां सो गई। लेकिन सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे, तब भी लड़की गायब थी। लड़की को घर से गायब देख घर में हर कोई परेशान हो गया। लड़की की चारों तरफ खोजबीन होने लगी। इसी दौरान घर से करीब 200 मीटर दूर आम के पेड़ से लड़की का शव करीब ही स्थित बेलखरिया धाम पर चढ़े झंडे से लटका मिला। शव देखते ही हर कोई सकते में आ गया। जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने शव को पेड़ से उतार कर पुलिस को सूचना दी। एसओ नरेंद्र सिंह के साथ सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता मौके पर पहुंचे।

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पूछताछ में पता चला कि घटना स्थल के करीब में ही एक स्थान पर कंडोम, खून से सना लेडीज अंडर गार्मेंट मिला है। वहां पैरों के निशान देख जोर-जबरदस्ती और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने परिवार के लोगों का मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला। इसके बाद लड़की के एक सजातीय कथित प्रेमी को हिरासत में ले लिया गया। कथित प्रेमी से पुलिस ने काफी देर तक पूछताछ की। पुलिस घटना में शामिल होने के शक पर एक अन्दर युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है।

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क्या बोली पुलिस

एसपी दीपक भूकर ने कहा कि युवती की हत्या में अहम सुराग मिलने के बाद आरोपी चिह्नित कर लिए गए हैं। आरोपी फोन पर बातचीत करने के बाद एक अन्य युवक के साथ आया था। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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