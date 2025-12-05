Hindustan Hindi News
यूपी की खान-पान की परंपरा भी अब बनेगी ब्रांड, लांच होगा ओडीओपी-टू: सीएम योगी

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एमएसएमई विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले की विशिष्ट खाद्य परंपरा को भी एक संगठित पहचान देने के लिए ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) की जरूरत है।

Dec 05, 2025 07:25 pm IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी ‘एक जनपद- एक उत्पाद योजना अब अगले चरण में ओडीओपी-टू लांच होगी। इसके माध्यम से स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई मिलेगी। बदलते वैश्विक बाजार, आधुनिक मांग, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता और पैकेजिंग की नई जरूरतों को देखते हुए ओडीओपी को अधिक व्यापक, व्यावसायिक और परिणामोन्मुखी स्वरूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद बड़े बाजार, निर्यात और स्थायी रोजगार का मजबूत आधार बनेगा। ‘ओडीओपी’ और ‘ओडीओसी’ मिलकर उत्तर प्रदेश को ‘लोकल से ग्लोबल’ की दिशा में नई गति देंगे।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एमएसएमई विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले की विशिष्ट खाद्य परंपरा को भी एक संगठित पहचान देने के लिए ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) की जरूरत है। यह योजना उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ी हुई है। प्रदेश के हर क्षेत्र में खान-पान की कुछ न कुछ विशिष्ट परंपरा है। कहीं हलवा अच्छा है तो कहीं दालमोठ। हर जिले के विशेष व्यंजनों की मैपिंग कर उनकी गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि ओडीओपी-टू केवल एक योजना नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, स्थानीय उद्यम और निर्यात को नई ऊंचाई देगा। अब उन इकाइयों और उद्यमियों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है, जिन्होंने पहले चरण में उत्कृष्ट काम किया है, ताकि वे अपने व्यवसाय का और विस्तार कर सकें।

उन्होंने कहा कि योजनाओं को इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि तकनीक, पैकेजिंग, गुणवत्ता और बाजार सहित चारों मोर्चों पर उत्तर प्रदेश के उत्पाद सशक्त रूप में स्थापित हों। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओडीओपी उत्पादों को केवल पारंपरिक बाजारों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें बड़े रीटेल नेटवर्क और आधुनिक बाजारों से जोड़ा जाए। देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हो रहे यूनिटी मॉल में ओडीओपी के समर्पित केंद्र बनाए जाएं। प्रतिष्ठित रीटेल नेटवर्क के साथ संवाद कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां उत्तर प्रदेश के उत्पाद प्रमुख रूप से प्रदर्शित हों।

मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान को और बेहतर करने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से प्रमाणन और ब्रांड मूल्य प्रदान किया जाएगा, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश के उत्पाद विशिष्ट पहचान बना सकें। ओडीओपी से जुड़े कॉमन फैसिलिटी सेंटरों को अब और अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉमन फैसिलिटी सेंटरों के साथ विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि छोटे उद्यमियों को तकनीकी परामर्श, डिजाइन, पैकेजिंग और उत्पादन से जुड़ा पूरा सहयोग एक ही स्थान पर सुलभ हो सके।

ओडीओपी का निर्याता 50% से अधिक

मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2018 में शुरू ओडीओपी योजना आज उत्तर प्रदेश के निर्यात और स्थानीय उद्योगों की रीढ़ बन चुकी है। अब तक 1.25 लाख से अधिक टूलकिट वितरित किए जा चुके हैं, 6000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बंट चुका है और 8000 से अधिक उद्यमियों को विपणन सहायता दी गई है। प्रदेश में तीस साझा सुविधा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और 44 ओडीओपी उत्पादों को अब तक जियो टैग प्राप्त हो चुके हैं। ओडीओपी उत्पाद आज प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं और राज्य के कुल निर्यात में इनका योगदान पचास प्रतिशत से अधिक है। ओडीओपी को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

