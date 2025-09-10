Uttar Pradesh flavour will be available at the International Trade Show Paan to Petha and Farre to Lassi पान से पेठा और फर्रे से लस्सी तक; इंटरनेशनल ट्रेड शो में मिलेगा यूपी का जायका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में आने वाले इस बार आगंतुक न केवल शिल्प और संस्कृति से ही बल्कि खानपान की विविधता से भी रूबरू होंगे। स्वाद उत्तर प्रदेश थीम के तहत आगंतुक गेट नंबर 3 से लेकर हॉल नंबर 7 तक प्रदेश के हर कोने के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। 

Pawan Kumar Sharma लखनऊWed, 10 Sep 2025 02:18 PM
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 इस बार आगंतुकों को केवल शिल्प और संस्कृति से ही नहीं बल्कि खानपान की विविधता से भी रूबरू कराएगा। स्वाद उत्तर प्रदेश थीम के तहत आगंतुक गेट नंबर 3 से लेकर हॉल नंबर 7 तक प्रदेश के हर कोने के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। यहां 25 आकर्षक फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहां देसी और विदेशी खरीदारों को यूपी के खानपान की समृद्ध परंपरा का अनुभव मिलेगा। बता दें कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को आयोजन का शुभारंभ करेंगे।

इस महाआयोजन में आने वाले बायर्स यूपी के स्वाद को भी चख सकेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। फूड एंड बेवरेज सेक्शन के लिए खास तौर पर 3x3 मीटर आकार के 25 ऑक्टोनॉम स्टॉल्स बनाए जा रहे हैं। इन्हें 75 मीटर x 6 मीटर के विशाल हैंगर के भीतर प्लेटफॉर्म पर सजाया जाएगा। स्टॉल्स को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति (100 किलोवॉट लोड) सुनिश्चित की जाएगी ताकि प्रस्तुति और सेवा में किसी तरह की कमी न रहे।

व्यंजनों के जरिए होगी ब्रांडिंग

ट्रेड शो का यह सेक्शन केवल खानपान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह यूपी के फूड ब्रांड्स और एमएसएमई उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। 'स्वाद यूपी का' सेक्शन में पेश किए जा रहे व्यंजन यूपी के हर जिले की पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करेंगे। यूपीआईटीएस-2025 में आने वाले विदेशी खरीदारों के लिए यह सेक्शन किसी फूड फेस्टिवल से कम नहीं होगा। यहां वे एक ही जगह पर पूरे प्रदेश के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। योगी सरकार का यह प्रयास न केवल गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को बढ़ावा देगा बल्कि राज्य के छोटे कारोबारियों को भी बड़ा बाजार उपलब्ध कराएगा।

इन जिलों के मिलेगा स्वाद

मुरादाबाद का स्वाद: यहां आने वाले लोग मशहूर मुरादाबादी दाल और बिस्कुट रोटी का जायका लेंगे। इसके साथ मुरादाबादी चिकन कॉर्नर भी अलग पहचान बनाएगा।

बनारस का स्वाद: बनारसी पान (वर्क वाला, मीठा, चॉकलेट, सादाबाद का और फायर पान) खास आकर्षण होगा। साथ ही दही-जलेबी, दही-इमरती और बनारसी लस्सी आगंतुकों को लुभाएगी।

मोदीनगर का स्वाद: मशहूर जैन शिकंजी यहां विशेष पेशकश होगी।

आगरा का स्वाद: दुनिया भर में चर्चित पंछी पेठा (अंगूरी, केसर और ड्राई फ्रूट) तो मिलेगा ही, साथ में छोले-भटूरे और मटर कुल्चा भी परोसे जाएंगे।

अवध का स्वाद: लखनऊ की मटन-चिकन जुगलबंदी के साथ-साथ अवध के उड़द के फर्रे, निमोना भात, बाजरे की रबड़ी और गुलाब खीर खास पकवान होंगे।

मथुरा का स्वाद: यहां मालपुआ और मथुरा का पेठा आगंतुकों को आकर्षित करेंगे।

जौनपुर का स्वाद: यहां की देसी रसोई का जायका मिलेगा।

अलीगढ़ का स्वाद: पराठों की विभिन्न श्रेणियां लोगों को खूब पसंद आएंगी।

खुर्जा का स्वाद: खुरचन और आलू टिक्की लोगों का मन मोह लेंगी।

नोएडा का स्वाद: यहां स्पेशल गोजरी थाली परोसी जाएगी।

