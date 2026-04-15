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कहीं का नहीं छोड़ा मुझको, जेठ की हरकतों से तंग महिला ने सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी

Apr 15, 2026 04:56 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ठ की हरकतों से तंग महिला ने सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी। विवाहिता ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिसमें उसने जेठ सोनू पर गंभीर आरोप लगाए है।

कहीं का नहीं छोड़ा मुझको, जेठ की हरकतों से तंग महिला ने सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी

UP News: यूपी में फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल में चचेरे जेठ की हरकतों से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिसमें उसने जेठ सोनू पर गंभीर आरोप लगाए है। उसका कहना है कि सोनू ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। क्योंकि मुझे इसने कहीं का नहीं छोड़ा है। न घर का न बाहर का। आज इसकी वजह से सबकी बुरी बन गई हूं। आज मेरे ऊपर दाग लगा है। प्लीज इतना जरूर करना कि इसे जिंदा मत छोड़ना। मैं इस दाग के साथ जी नहीं सकती। सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि प्लीज मेरे बेटे को उसकी मम्मी की कमी मत होने देना।उसके आधार पर मायके वालों ने पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी फरार हैं।

थाना नगला सिंघी के गढ़ी चैना भीकनपुर बझेरा निवासी दयावती (23) पुत्री रामरतन का विवाह पांच साल पूर्व थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव अलादीपुरा निवासी संतचरन पुत्र राधेश्याम के साथ हुआ था। ससुराल में दयावती का जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत हो रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले चचेरे जेठ सोनू पुत्र मोहर सिंह उसको परेशान करने लगा। आरोपी की हरकतों को लेकर दयावती परेशान रहने लगी। दयावती ने मामले की शिकायत अपने मायके वालों और ससुरालियों से की थी। इसके बाद सोनू के पिता मोहर सिंह से भी शिकायत की और कहा कि बेटे को वह रोके ताकि विवाहिता के जीवन को खराब नहीं करे।

परिवार का आरोप है कि बार-बार समझाने के बाद भी वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। जिससे आहत होकर सोमवार रात दयावती ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। परिजनों का आरोप है कि सोनू की हरकतों पर उसके पिता ने भी अंकुश नहीं लगाया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की हरकतों से परेशान होकर विवाहिता ने आत्महत्या की है। पिता-पुत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे।

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सुसाइड नोट में लिखा सोनू जिम्मेदार

दयावती के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें दयावती ने अपनी मौत का जिम्मेदार सोनू को बताया है। वहीं दयावती के पिता ने सोनू और उसके पिता मोहर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कहा है कि अगर मोहर सिंह शिकायत के बाद अपने बेटे की हरकतों को बंद करा देता तो उसकी बेटी जान देने पर मजबूर नहीं होती। इसलिए सोनू के साथ साथ उसका पिता भी उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

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पिता बोले, ससुरालियों का दोष नहीं

दयावती के पिता ने साफ कहा कि उसकी बेटी की आत्महत्या में उसके ससुरालियों का कोई दोष नहीं है। वह आया तो पाया कि बेटी फंदे पर लटकी हुई थी।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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