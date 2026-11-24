समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि, उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कुछ सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा करीब 20 ऐसी सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, जहां समाजवादी पार्टी को 60 से 70 हजार वोट मिले थे

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर दूसरे दौर की बातचीत जरी है। बैठक से पहले सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों की प्रस्ताव दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सपा ने कांग्रेस को जिन 26 सीटों को देने का फैसला किया है, उसमें रायबरेली की एक भी सीट नहीं है, जबकि अमेठी जिले की सिर्फ एक सीट देने की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है।

सपा ने दिया26 सीटों का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि, उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कुछ सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा करीब 20 ऐसी सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, जहां समाजवादी पार्टी को 60 से 70 हजार वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को केवल 2 हजार वोट ही मिले थे। जब राम गोपाल यादव से पूछा गया कि क्या आज सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसकी स्थिति और प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जाएंगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, उन्हें देना आसान नहीं होगा।

वायरल हो रही ये लिस्ट वहीं सोशल मीडिया पर हो रही वायरल लिस्ट की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस जो 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, उसमें 2 सीटें रामपुर खास और फरेंदा हैं। इन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा 4 सीटों मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। कांग्रेस को जो अन्य 20 सीटें दी गई हैं, उनमें बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा और वाराणसी कैंट शामिल हैं।

अमेठी-रायबरेली पर फंसा पेंच बता दें कि, रायबरेली से राहुल गांधी लोकसभा सांसद हैं, जबकि अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा सांसद है। वहीं अमेठी 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से दो सीटों पर सपा और दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। रायबरेली में 2022 के विधानसभा चुनाव में इन छह सीटों में से चार सीटो पर सपा और दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।