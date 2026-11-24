'कांग्रेस को 26 सीट भी नहीं मिलेगी...', सपा पर ओपी राजभर तंज, बताया आगे क्या होगा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि, कांग्रेस को 26 सीटों की प्रस्ताव दिया है। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कुछ सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सूबे की राजनीतिक गलियारों में चर्चा के बाजार गर्म है। कांग्रेस से मंलवार को दूसरे दौर के बातचीत के बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों की प्रस्ताव दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने पर राज्य मंत्री ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी है।
ओपी राजभर ने कसा तंज
ओपी राजभार ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति को वह अच्छी तरह समझते हैं। अभी सीटों की संख्या 26 बताई जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बदलाव होता दिखागा। उन्होंने कहा कि, ‘अभी 26 सीटों की बात हो रही है। इसके बाद 25 सीटों की लिस्ट सामने आएगी और कुछ दिनों बाद 22 सीटों की एक और लिस्ट आएगी। आखिरी फैसला तब होगा जब दोनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठेंगे। इन लोगों द्वारा किए जा रहे इस शोर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।’
सीट शेयरिंग के लेकर जारी है बातचीत
बता दें कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि, कांग्रेस को 26 सीटों की प्रस्ताव दिया है। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कुछ सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा करीब 20 ऐसी सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, जहां समाजवादी पार्टी को 60 से 70 हजार वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को केवल 2 हजार वोट ही मिले थे। जब राम गोपाल यादव से पूछा गया कि क्या आज सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसकी स्थिति और प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जाएंगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, उन्हें देना आसान नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सियासी गलियारों में कांग्रेस और समजावादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत की काफी चर्चा है। दोनों दलों के बीच जारी बातचीत के बीच ऐसी भी खबरें आईं कि, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 180 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है, वहीं सपा, कांग्रेस को इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। सोमवार को कांग्रेस और SP के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के दिल्ली स्थित आवास पर करीब 20 मिनट तक बैठक हुई थी। बैठक में SP की ओर से सांसद राम गोपाल यादव, राजीव राय, इकरा हसन और प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल शामिल थे।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
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