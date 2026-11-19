'मुस्लिम होगा CM', जेल से बाहर आते ही आजम खान को ओपी राजभर ने दिया बड़ा चैलेंज
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 18 नवंबर को आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जितना पास आ रहा है, उतनी जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान के जेल से बाहर निकलते ही उन्हें एक बड़ा चैलेंज दिया है।
राजभर ने दिया ये चैलेंज
ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "मैं आजम खान को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है, तो अखिलेश यादव से कहें कि वे घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा। जिस दिन वे ऐसा कहेंगे, अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकाल देंगे।"
यूपी की सियासत में नई हलचल
बता दें कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 18 नवंबर को आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए। रामपुर पहुंचते ही उन्होंने बड़ा सियासी संदेश देते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं, इंकलाब होगा और बदलाव नहीं, सैलाब होगा।
इससे पहले आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
वहीं आजम खान की वापसी ऐसे समय हुई है, जब समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया है। हालांकि, आजम खान के सामने कानूनी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। राजनीतिक लिहाज से आजम खान की वापसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर रामपुर और आसपास के इलाकों में अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भी 2027 की चुनावी तैयारियों में जुटा है।
अखिलेश के लिए अहम आजम
वहीं आजम खान के जेल से रिहाई पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, "आजम खान साहब की रिहाई ने इंसाफ पर ऐतबार को बढ़ाया है।" बता दें कि, अखिलेश यादव के लिए आजम खान की वापसी इसलिए अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी यूपी में सपा का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक रहा है। वहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस इलाके में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
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