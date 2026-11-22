दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अगले दिन संयुक्त बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों दलों के नेता चुनावी रणनीति और आपसी तालमेल पर चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं सूबे में फिलहाल जिस सीट शेयरिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वो सपा-कांग्रेस गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होने वाली है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ किया है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने और INDIA गठबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है।

सीट शेयरिंग पर जारी बातचीत दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अगले दिन संयुक्त बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों दलों के नेता चुनावी रणनीति और आपसी तालमेल पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करे और उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन की सरकार बने। इसके लिए दोनों पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव में सफलता के लिए सभी सहयोगी दलों को मिलकर रणनीति बनानी होगी।

AAP को लेकर बड़ा सवाल? उत्तर प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी की संभावित भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर भी इमरान मसूद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से होने वाला है। ऐसे में किसी गठबंधन या दूसरे राजनीतिक मोर्चे में शामिल होने का फैसला AAP को खुद करना है। इमरान मसूद ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी का अपना फैसला होगा कि वह किसी खास राजनीतिक मोर्चे का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनकी चिंता का विषय नहीं है।

इमरान मसूद के बयान से साफ है कि कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बेहतर चुनावी तालमेल बनाने पर ध्यान दे रही है। दोनों दलों के बीच होने वाली बैठक को इसी तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच क्या सहमति बनती है और चुनाव में INDIA गठबंधन किस रणनीति के साथ मैदान में उतरता है।