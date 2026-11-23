1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 33 सीटें जीती थीं, जबकि 2022 में 399 सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। वहीं, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 11.65% वोट 2012 में मिले, जब पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं।

उत्तर प्रदेश में फिलहाल सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस और समजावादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत की काफी चर्चा है। दोनों दलों के बीच जारी बातचीत के बीच बीते दिनों ऐसी भी खबरें आईं कि, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 180 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है, वहीं सपा, इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। यूपी के बीते पांच विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाले 26 सालों में कांग्रेस 84 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के नेता बंद कमरों के पीछे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में जुटे हुए हैं। वहीं इस सियासी नफा नुकसान के खबरों के बीच बीते पांच चुनावों के आंकड़ों से जानते हैं कांग्रेस का हाल।

26 साल में 33 से 2 सीटों तक सिमटी कांग्रेस बता दें कि, 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 33 सीटें जीती थीं, जबकि 2022 में 399 सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। वहीं, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 11.65% वोट 2012 में मिले, जब पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं। 1996 में बसपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 33 जीतीं। लेकिन 2022 में लगभग पूरे प्रदेश में उम्मीदवार उतारकर भी सिर्फ दो सीटें जीत पाई।

कांग्रेस ने 2002 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें और 2007 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटें जीतीं। सीटों में मामूली गिरावट के बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर लगभग उसी स्तर पर रहा। 2012 में कांग्रेस का वोट शेयर 11.65% था। 2022 में यह घटकर 2.33% रह गया। यानी 10 साल में 9.32 प्रतिशत अंकों की गिरावट। 2012 में 28 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2017 में सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई।

जब बसपा के साथ आई कांग्रेस बीते 30 सालों में पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 1996 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। उस समय पार्टी ने मुस्लिम और दलित वोटों को एक साथ लाने के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में पार्टी ने 126 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 33 सीटों पर जीत हासिल की। उसे कुल 8.35 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ने 296 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी को कुल 19.64 प्रतिशत वोट मिले थे। उस समय तक बीएसपी कांग्रेस के दलित वोट बैंक में अपनी जगह बना चुकी थी।

'यूपी को ये साथ पसंद है' को लगा झटका अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। उस समय उनका अपने चाचा के साथ सत्ता को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों पार्टियों ने 'यूपी को ये साथ पसंद है' जैसे नारों के साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी को 'यूपी के लड़के' के रूप में पेश किया गया। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि, चुनाव में दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा। गठबंधन को कुल 54 सीटें ही मिलीं। इनमें समाजवादी पार्टी ने 47 और कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी घटकर 6.25 प्रतिशत रह गया। वहीं, बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई।

नहीं चला 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का दांव चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ने का फैसला किया। इस बार कांग्रेस के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली। कांग्रेस ने 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' के नारे के साथ चुनाव प्रचार किया। पार्टी ने कुल 399 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ही जीत सके। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी घटकर 2.33 प्रतिशत रह गया, जो अब तक का सबसे कम था।

2024 में बदली तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने फिर से साथ आकर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में उन्हें बेहतर नतीजे मिले। सीटों के बंटवारे के तहत समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह गठबंधन को कुल 43 सीटें मिलीं। वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2024 में सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली।