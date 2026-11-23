उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा था कि, सूबे के एक सीट के लेकर संजय निषाद और ओपी राजभर के बीच नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक, जिस सीट के लिए ये गहमागहमी की खबरें सामने आई उसका नाम अतरौलिया है। ये विधानसभा आजमगढ़ जिले में आती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर सूबे में काफी सियासी घमासान देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है तो वहीं ऐसी खबर बी सामने आई कि NDA के दो सहयोगी पार्टियों में एक सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। मीडिया में चल रही खबरों के मुकाबिक, ओपी राजभर और संजय निषाद की पार्टी के बीच यूपी के एक सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, जिससे NDA में सबकुछ ठीक ना होने की भी खबरें सामने आईं। वहीं इस सियासी कयासबाजी के बीच ओपी राजभर का बयान भी सामने आया है।

'NDA के साथ लड़ेगे चुनाव' उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'हम सभी NDA के साथी हैं और एक साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।' वहीं NDA के मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि, ये पहले भी तय था और अभी भी है कि, हम सभी सहयोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और वहीं मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे।

इस सीटे पर फंसा पेंच बता दें कि, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा था कि, सूबे के एक सीट के लेकर संजय निषाद और ओपी राजभर के बीच नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक, जिस सीट के लिए ये गहमागहमी की खबरें सामने आई उसका नाम अतरौलिया है। ये विधानसभा आजमगढ़ जिले में आती है। अतरौलिया सीट पर राजभर की पार्टी, बीते कई महीनों चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। इस साल अगस्त में ही खुद ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरुण राजभर के साथ इस सीट पर एक बड़ी रैली की थी। सियासी गलियारों की खबरों की माने तो अरुण राजभर लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और वह यहां अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं।

संजय निषाद भी ठोंक रहे दांव वहींं कुछ दिनों पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा था कि, 'अतरौलिया सीट पहले भी निषाद पार्टी के हिस्से में थी और आगे भी रहेगी।उन्होंने कहा कि, "सभी हारी हुई सीटें, ऐसी सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाई या जीत नहीं पाई, पिछली बार मैंने ऐसी 16 सीटें लीं और उनमें से 11 जीतीं। उनमें अतरौलिया भी था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं जीता था। इसलिए, उन 16 सीटों के अलावा, मैंने 37 ऐसी सीटें पहचानी हैं जो निषाद-बहुल हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, हम हारी हुई सीटों को लेकर उन्हें जीत में बदलेंगे। और राज्य भर में दूसरी जगहों पर, पहले हमने 127 सीटों पर प्रचार किया था और 117 जीतने में मदद की थी। अब, 403 सीटों पर, हमारे लोग, वोटर और कार्यकर्ता तैयार हैं।'