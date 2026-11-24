सपा सांसद राजीव राय ने बताया कि, दोनों पार्टियां अब एक-एक सीट पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों दलों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए।

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत तेज हो गई है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि, कांग्रेस की ओर से दी गई सीटों की लिस्ट मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रस्ताव कांग्रेस को भेज दिया है।

कांग्रेस ने सौंपी लिस्ट मंगलवार को दूसरे दौर से बातचीत के पहले सपा सांसद राजीव राय ने बताया कि, दोनों पार्टियां अब एक-एक सीट पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों दलों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों दलों के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। कांग्रेस की ओर से दी गई नई लिस्ट पर समाजवादी पार्टी ने विचार कर लिया है और अब बैठक में अपना पक्ष रखेगी।

राजीव राय के मुताबिक, दोनों पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और दोनों दल इन सभी सीटों को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसलिए सीटों पर सहमति बनाने में थोड़ा समय लग सकता है।

सपा ने लिया ये बड़ा फैसला वहीं समाजजवादी पार्टी -कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे और गठबंधन पर बातचीत के लिए बनाई गई सपा की कमेटी में अब फैजाबाद (अयोध्या) के सांसद अवधेश प्रसाद को शामिल करने का फैसला लिया गया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद को कमेटी में अब सपा सांसद रामगोपाल यादव , सपा सांसद राजीव राय, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सपा सांसद इकरा हसन और अब अवधेश प्रसाद का भी नाम शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को दोनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि, यह बैठक महज 20 मिनट तक चली। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस ने पहले 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन अब उसने अपनी मांग घटा दी हैं। कांग्रेस ने इन सीटों पर अपना दावा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर किया है।