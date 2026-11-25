उत्तर प्रदेश में एक तरफ सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटे बंटवारे को लेकर हलचल मची हुई है तो दूसरी ओर भाजपा की नेतृत्व वाली NDA में भी दबी-दबी ही सही पर बगावत के सुर सुनाई दे रही है। सपा-कांग्रेस में जहां सीटों पर बात नहीं बन रही है तो NDA के खेमे में भी टेंशन नजर आने लगा है

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी चुनावी मौसम में बदलती नजर आती है। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में फिलहाल सियासी समीकरण पेचीदा होते दिख रहे हैं। एक तरफ सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटे बंटवारे को लेकर हलचल मची हुई है तो दूसरी ओर भाजपा की नेतृत्व वाली NDA में भी दबी-दबी ही सही पर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। सपा-कांग्रेस में जहां सीटों पर बात नहीं बन रही है तो NDA के खेमे में भी टेंशन नजर आने लगा है। भाजपा के सहयोगी दलों ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में संजय निषाद और ओपी राजभर तो पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी। बीजेपी जानती है कि उसके सभी सहयोगी दलों की मांगों को पूरा करना आसान नहीं होगा।

सहयोगी दलों ने दिखाए अपने तेवर! उत्तर प्रदेश में एनडीए की एकजुटता की एक और परीक्षा होने वाली है। भाजपा, सहयोगी दलों ने आगामी चुनाव में ज्यादा सीटें पाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 25 सीटों की मांग रखी है। वहीं, आरएलडी 30, सुभासपा 25 और निषाद पार्टी 36 सीटें चाहती है। ऐसे में बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को साथ लेकर सीटों का बंटवारा करने की बड़ी चुनौती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल (एस) ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह पार्टी की जीत का आंकड़ा करीब 70 प्रतिशत रहा। वहीं, निषाद पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और छह पर जीत दर्ज की थी। उसका जीत का आंकड़ा 60 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, निषाद पार्टी के छह उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरे थे, जिनमें से पांच को जीत मिली थी।

अभी हाल ही में डॉ. संजय निषाद ने कहा था कि, 2022 में भाजपा की हारी हुई 100 से ज्यादा सीटें 2027 के चुनाव में सहयोगी दलों को मिलनी चाहिए।

सीटों को लेकर हो सकती है खींचतान बीजेपी के लिए सीटों का बंटवारा करना इसलिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके तीन क्षेत्रीय सहयोगी दलों का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में है। ऐसे में कई विधानसभा सीटों पर एक से ज्यादा सहयोगी दल अपना दावा कर सकते हैं। इससे सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ने की आशंका है। साल 2016 में संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाई थी। ये पार्टी निषाद, केवट, बिंद, बेलदार, मल्लाह, सहनी, कश्यप और गोंड समुदाय का नेतृत्व करने का दावा करती है । गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिलों में इन समुदायों की बड़ी आबादी रहती है। यही वजह है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है।

ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को सबसे ज्यादा समर्थन पूर्वांचल में राजभर समुदाय और दूसरे गैर-यादव पिछड़े वर्गों से मिलता है। अनुमान के मुताबिक, राजभर समुदाय उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं का करीब 4 प्रतिशत है। गाजीपुर, घोसी, बलिया और जौनपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में सुभासपा का खास प्रभाव माना जाता है। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल (एस) का भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी के सामने पूर्वांचल में अपने तीनों सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती है। तीनों दलों का प्रभाव क्षेत्र काफी हद तक एक जैसा है।