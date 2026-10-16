2027 विधानसभा चुनाव में जेन-जी योगी सरकार के खिलाफ या मिलेगा साथ, इस सर्वे में हुआ साफ
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2027 में होने वाला है। पिछले दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ जेन जी की नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेन जी का रुख योगी सरकार को लेकर क्या रहेगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2027 में होने वाला है। पिछले दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ जेन जी की नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेन जी का रुख योगी सरकार को लेकर क्या रहेगा। न्यूज 18 के यूपी मेगा सर्वे में इस सवाल से पर्दा उठ गया है। इस सर्वे में यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं का रुझान किस दल की तरफ रहने वाला है। आइए जानते हैं सर्वे में क्या आया सामने? इस सर्वे में सार्वजनिक चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय को भी पता लगाया गया, जिनमें हाल के जेन-जी छात्र आंदोलनों और राम मंदिर के लिए दान के मुद्दे शामिल हैं।
56 फीसदी जेन जी के पक्ष में
सर्वे में आधे से ज्यादा यानी 56 फीसदी जवाब देने वालों ने कहा कि जेन जी आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं, 16.2% ने ऐसा महसूस नहीं किया। न्यूज 18 ने यह मेगा यूपी सर्वे पीवैल्यू एनालिटिक्स के साथ मिलकर किया है। यह आंकड़ा भाजपा/एनडीए समर्थकों में ज्यादा है, जो बेहतर पढ़े-लिखे हैं और इसलिए संभवतः ज्यादा जानकार भी हैं। कुल मिलाकर, 14.2% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें जेन-जी के बारे में जानकारी नहीं है। यह संख्या सपा-कांग्रेस समर्थकों और बसपा समर्थकों में अधिक है।
एनडीए के समर्थन में कितने फीसदी
सर्वे में शामिल 66.6% जवाब देने वालों ने कहा कि वे बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए मतदान करेंगे। वहीं, 26.4% ने समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन का समर्थन किया और 5.4% बहुजन समाज पार्टी (BSP) के लिए समर्थन दिखाया। इसके अलावा, 66.6% लोगों का मानना था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए अगले सरकार को बनाने की संभावना रखती है, जबकि 26.5% ने एसपी-कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। इसके अलावा, 65.2% मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। जहां 77.1% लोगों को योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रदर्शन से संतोष है। वहीं, 66.2% ने फिर से योगी को सीएम बनाने पर सहमति जताई।
कब होगा यूपी विधानसभा चुनाव
जनवरी-फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी पिछले दो कार्यकाल से सत्ता में है। ऐसे में यह जनमत सर्वे यूपी सरकार के प्रति वर्तमान जनता की भावना जानने और उसके प्रदर्शन के बारे में नागरिकों की धारणाओं को समझने के लिए काफी अहम है। शासन और विकास के सात मानदंड थे कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, कल्याण योजनाओं की डिलीवरी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा का ढांचा, भ्रष्टाचार और रोजगार।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।