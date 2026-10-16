यूपी में 2027 में किसकी बनेगी सरकार, आ गया सर्वे; योगी आदित्यनाथ-अखिलेश यादव में कितनी टक्कर?

सर्वे में रोजगार सरकार के कामकाज का सबसे कमजोर पक्ष बनकर सामने आया। रोजगार के मामले में 58.3 फीसदी लोग संतुष्ट हैं। बेरोजगार लोगों में यह आंकड़ा घटकर 50.7 फीसदी रह गया। भूमिहीन और अकुशल कामगारों में भी राय बताई।

सर्वे के अनुसार, 66.6 फीसदी लोगों का मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA की सरकार बनेगी। 26.5 फीसदी लोगों ने सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई। इसके अलावा, 65.2 फीसदी लोगों का मानना है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। सरकार के कामकाज से जुड़े सात मुद्दों पर लोगों की राय ली गई। इनमें कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सरकारी योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, भ्रष्टाचार और रोजगार शामिल थे। कानून-व्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा 74 फीसदी लोग संतुष्ट मिले। बुनियादी ढांचे से 68.6 फीसदी और सरकारी योजनाओं के लाभ से 66.3 फीसदी लोग संतुष्ट हैं। कानून-व्यवस्था चुनाव में सबसे अहम मुद्दा भी है। 33.4 फीसदी लोगों ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बताया। बीजेपी और एनडीए के मौजूदा समर्थकों में 89.6 फीसदी लोग कानून-व्यवस्था से संतुष्ट हैं। सपा-कांग्रेस और बसपा समर्थकों में यह आंकड़ा करीब 43 फीसदी है।

रोजगार के मामले में कितने लोग संतुष्ट सर्वे में रोजगार सरकार के कामकाज का सबसे कमजोर पक्ष बनकर सामने आया। रोजगार के मामले में 58.3 फीसदी लोग संतुष्ट हैं। बेरोजगार लोगों में यह आंकड़ा घटकर 50.7 फीसदी रह गया। भूमिहीन और अकुशल कामगारों में भी करीब 52 से 53 फीसदी लोगों ने संतुष्टि जताई। बीजेपी-एनडीए समर्थकों में भी रोजगार को लेकर संतुष्टि 74.5 फीसदी रही, जो कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं के मुकाबले कम है। पिछले चुनावों में अपने मतदान की जानकारी देने वाले लोगों के बीच बीजेपी ने अपने पुराने समर्थकों को काफी हद तक बनाए रखा है। पार्टी ने 2022 और 2024 में उसे वोट देने की बात कहने वाले करीब 91 फीसदी लोगों का समर्थन बरकरार रखा है। सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए यह आंकड़ा करीब 83 से 85 फीसदी है। हालांकि, पिछले चुनावों में मिले समर्थन की तुलना में सपा-कांग्रेस की मौजूदा स्थिति में भी सुधार दिखा है। 2022 के मुकाबले उसका समर्थन 3.7 प्रतिशत अंक और 2024 के मुकाबले 2.4 प्रतिशत अंक बढ़ा है।