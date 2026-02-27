Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, लगातार चार दिन रहेगी छुट्टी, कल खुलेंगे ऑफिस और बैंक

Feb 27, 2026 07:19 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

सीएम योगी ने प्रदेश में तीन मार्च का सार्वजनिक अवकाश रखने का आदेश जारी किया है। पहले दो और चार मार्च को होली की छुट्टी थी, लेकिन तीन मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है।

यूपी में इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, लगातार चार दिन रहेगी छुट्टी, कल खुलेंगे ऑफिस और बैंक

UP Government यूपी में सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। होली के त्योहार को देखते हुए यूपी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। सीएम योगी ने प्रदेश में तीन मार्च का सार्वजनिक अवकाश रखने का आदेश जारी किया है। पहले दो और चार मार्च को होली की छुट्टी थी, लेकिन तीन मार्च को भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के चलते सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इस हिसाब से होली पर लगातार चार दिन ही छुट्टी का आनंद मिलेगा। हालांकि तीन मार्च के एवज में शनिवार को सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और कोषागार सामान्य कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने संविदा व आउटसोर्स के साथ सभी कर्मियों को होली से पहले शनिवार को ही वेतन देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर पहले ही राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने के आदेश हो गए थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को त्योहार से पहले शनिवार को ही वेतन व मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इससे कर्मचारियों को त्योहार के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी के सरकारी कर्मचारियों लिए खुशखबरी, होली से पहले वेतन का आदेश

आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहार के मद्देनजर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग वेतन व मानदेय देने के लिए तय समयसीमा का कड़ाई से पालन करें। तीन मार्च का अवकाश घोषित होने के बाद अब होली की छुट्टी, दो, तीन व चार मार्च को रहेगी। मुख्यमंत्री ने अवकाश और वेतन भुगतान संबंधी आदेशों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी को एक साल और सलाह देंगे अवनीश अवस्थी, यूपी सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल

सीएम योगी के जापान-सिंगापुर दौरे से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन

मुख्यमंत्री ने निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने को कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया। सरकार ने इस यात्रा को 2029-30 तक राज्य को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
CM Yogi UP Sarkar Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |