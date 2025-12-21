यूपी में पांच घंटे में दूसरा बदमाश ढेर, सहारनपुर में एसटीएफ ने एक लाख के इनामी सिराज को मार गिराया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUttar Pradesh a second criminal killed in five hours STF gunned down Siraj carried a reward of one lakh IN Saharanpur
Dec 21, 2025 09:32 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में पांच घंटे में दूसरे बदमाश को मार गिराया गया है। बुलंदशहर में 50 हजारी को ढेर करने के बाद सहारनपुर में एक लाख के इनामी बदमाश सिराज को मार गिराया गया है। सुल्तानपुर के रहने वाले सिराज के पीछे एसटीएफ कई दिनों से लगी थी। इसी दौरान पता चला कि पंजाब हरियाणा के बार्डर से आकर सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में मौजूद है। एसटीएफ और पुलिस ने घेरेबंदी की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वह घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। सिराज की मौत की पुष्टि सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने भी की है।

एसटीएफ के अनुसार शनिवार की देर रात मुख्यालय की टीम को पता चला कि सुल्तानपुर से हत्या में वांछित एक लाख के इनामी अपराधी सिराज अहमद किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से पंजाब हरियाणा के बार्डर से आकर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर क्षेत्र में मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान सिराज पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान गोली लगने से सिराज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। वहां उसकी मौत हो गई।

सिराज के पास से एक मोटर साइकिल, दो पिस्टल, भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस, खोखा कारतूस, चार मोबाइल फ़ोन, दो वाई फाई डोंगल और कुछ कागजात मिले हैं। सिराज पर 30 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रासुका जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों और जनपदों में दर्ज हैं। सिराज अहमद पुत्र मंसूर अहमद सुल्तानपुर के लोलेपुर थाना कोतवाली का रहने वाला था।

सिराज से पहले शनिवार की देर रात बुलंदशहर में 50 हजार के इनामी जुबैर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के अनुसार कोतवाली देहात पुलिस टीम स्याना रोड जसनावली के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक अन्य बदमाश के साथ जुबैर दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में जुबैर मारा गया। उसका साथी फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। जुबैर उमरगार्डन कालौनी थाना श्यामनगर लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला था। घटनास्थल से पिस्टल, जिन्दा एवं खोखा कारतूस एवं बाइक बरामद हुई है। जुबैर पर लूट, डकैती, चोरी व गैंगस्टर जैसे अन्य संगीन धाराओं में कई अभियोग विभिन्न जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।