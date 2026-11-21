पूर्व राज्यमंत्री और बीजेपी नेता उत्पल राय सपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाने के बाद बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कमल मुरझा रहा है, इसलिए अब राधे-राधे कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बीजेपी सरकार की विदाई करने वाली है।

बीजेपी नेता और बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रह चुके उत्पल राय ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्पल राय को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का करीबी माना जाता है। उनके सपा में शामिल होने को पूर्वांचल की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उत्पल राय मऊ जिले के रहने वाले हैं और मधुबन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उत्पल राय ने जुलाई 2016 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

कमल मुरझा रहे इसलिए राधे-राधे कहने लगे उत्पल राय के सपा में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि कमल मुरझा गया है, इसलिए अब राधे-राधे कहने लगे हैं। विदाई के समय भी राधे-राधे कहा जाता है। अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी सरकार की विदाई करने वाली है। हमारे यहां विदाई के समय राधे-राधे कहते हैं। अखिलेश ने सपा में शामिल होने वाले नेताओं को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और बीजेपी सरकार में उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी। पार्टी की वेबसाइट पर आने वाले सुझावों पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में बीजेपी सबसे बड़ा संकट है और उसके सत्ता से हटने पर ही संकट दूर होगा।