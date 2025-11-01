Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsuse paataal se bhi dhoondh layegi police bjp mp ravi kishan roared at the person who threatened to shoot him
उसे पाताल से भी खोज लाएगी पुलिस और फिर..., गोली मारने की धमकी देने वाले पर गरजे रविकिशन

उसे पाताल से भी खोज लाएगी पुलिस और फिर..., गोली मारने की धमकी देने वाले पर गरजे रविकिशन

संक्षेप: रविकिशन ने कहा कि ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितनी ऐक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा। एक सांसद को,  एक सुपर स्टार को कोई ऐसे धमकाएगा नहीं। बहुत बड़ी कोई बात होगी। बहुत लोग होंगे इसके पीछे। पकड़े जरूर जाएंगे। कड़ी सजा भी मिलेगी।

Sat, 1 Nov 2025 12:57 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गोरखपुर से भाजपा के सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का रहने वाला अजय कुमार यादव बताया है। उसने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर यह धमकी दी है। निजी सचिव ने ऑडियो के साथ पुलिस को तहरीर दी है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच सांसद रविकिशन ने शनिवार की सुबह मीडिया से बातचीत में कहा कि जिसने भी धमकी दी है पुलिस उसे पाताल से भी ढूंढ लाएगी। पकड़े जाने के बाद उसे कानून का सामना करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविकिशन ने कहा कि ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितनी ऐक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा। एक सांसद को, देश-दुनिया में जाने-पहचाने एक सुपर स्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं। बहुत बड़ी कोई बात होगी। बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी है हमने। पकड़े जाएंगे जरूर। कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं। कड़ी सजा भी होगी।

ये भी पढ़ें:यादवों पर टिप्पणी की तो गोली मार दूंगा, रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी

लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे कुंठित होकर जान से मारने की धमकी देने जैसे फोन कॉल पीड़ा दायक भी हैं। लेकिन मैं उन सब धमकाने वालों को कहना चाहता हूं कि मैं रविकिशन हूं। कुछ सोच कर ही राजनीति में आया हूं। मैं अपने परिवार के साथ खुश था। प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा और इस देश की तरक्की की विचारधारा को सीने से लगाकर आया हूं।

ये भी पढ़ें:यूपी में हिस्ट्रीशीटर ने खुद को गोली से उड़ाया, दो दिन पहले लौटा था घर

मैं ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डरकर, या मारने या ये गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। युवा पीढी 2014 के बाद जाग चुकी है। आप एक रविकिशन को चुप करा देना चाहते हैं लेकिन यह संभव नहीं है। मोदी जी की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। हम उनकी सेना हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Ravi Kishan UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |