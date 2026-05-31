ताज में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी, गाइड से सुनी शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप का चार्टर्ड विमान शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे खेरिया हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला सीधे ताजमहल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में मौजूद स्थानीय लोगों और पर्यटकों का उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप शनिवार को अपने पति माइकल बूलोस के साथ ताजनगरी पहुंचीं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में अंतिम समय पर बदलाव करते हुए उन्होंने खेरिया हवाई अड्डे से सीधे ताजमहल का रुख किया। करीब एक घंटे तक उन्होंने विश्व धरोहर ताज का भ्रमण किया और इसकी भव्यता को करीब से निहारा।

शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे उनका चार्टर्ड विमान खेरिया हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला सीधे ताजमहल के लिए रवाना हुआ। स्मारक परिसर में प्रवेश के लिए उन्होंने गोल्फ कार्ट का उपयोग किया। रास्ते में मौजूद स्थानीय लोगों और पर्यटकों का उन्होंने हाथ जोड़कर भारतीय परंपरा के अनुसार अभिवादन भी किया।

इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ मौजूद रहे। ताजमहल के मुख्य प्रांगण में पहुंचते ही टिफनी इसकी अद्भुत वास्तुकला और मुख्य गुंबद पर की गई बारीक पच्चीकारी को देखकर प्रभावित नजर आईं। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकृत गाइड रमेश दीवान से ताजमहल के निर्माण, उसके इतिहास और शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

भ्रमण के दौरान टिफनी ने विशेष रूप से यह जानने में रुचि दिखाई कि इतने विशाल और बेदाग सफेद संगमरमर को उस दौर में कहां से लाया गया था तथा इतनी जटिल नक्काशी को कैसे अंजाम दिया गया। गाइड ने बताया कि मुख्य संरचना में प्रयुक्त मकराना संगमरमर भारत का है, जबकि जड़ाऊ नक्काशी में इस्तेमाल कई बहुमूल्य और रंगीन पत्थर अफ्रीका, यमन और अन्य एशियाई देशों से मंगाए गए थे। यह जानकारी सुनकर उन्होंने भारतीय शिल्पकारों और प्राचीन कारीगरी की सराहना की। उनके दौरे के दौरान ताजमहल का कोई भी प्रवेश द्वार बंद नहीं किया गया।