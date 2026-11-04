'अब दरी नहीं बिछाएंगे...', अमेरिका में अब्दुल की जीत पर ओवैसी ने यूपी के मुस्लमानों को दिया बड़ा मैसेज

ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा कि, एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी।ओवैसी का ये बयान अमेरिका के मिडटर्म चुनाव 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल एल-सयद ने जीत हासिल करने के बाद आया है।

अमेरिका में हो रहे मिडटर्म चुनाव के नतीजों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन नतीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुस्लमानों को एक संदेश दिया है। ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा कि, "एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी।

'अब दरी नहीं बिछाएंगे…' ओवैसी का ये बयान अमेरिका के मिडटर्म चुनाव 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल एल-सयद ने जीत हासिल करने के बाद आया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी। संघियों ने 'अब्दुल' को एक तंज में बदलने की बहुत कोशिश की है। वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करता। अब दरी नहीं बिछाएंगे।"

मुस्लिम उम्मीदवार ने हासिल की जीत बता दें कि, अमेरिका के मिडटर्म चुनाव 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल एल-सयद ने जीत हासिल की है। उन्होंने मिशिगन से सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हरा दिया है। इस जीत के साथ एल-सयद अमेरिकी सीनेट के इतिहास में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम गए हैं। मिशिगन की यह सीट अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच बहुमत की लड़ाई के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही थी।

अमेरिका में हो रहे मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इस चुनाव में करारी हार के करीब पहुंच गई है। विपक्षी डेमोक्रेट्स को अमेरिकी सीनेट में बहुमत मिल गया है। डेमोक्रेट्स ने 50 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, जो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी हार है।