उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी; इशारों-इशारों में ये क्या कह गए आजम खान?

आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी कही बातों पर सियासत में कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। एक इंटरव्यू में 2009 में जया प्रदा के चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा ‘उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बात बहुत खराब हो जाएगी।’

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच एक निजी चैनल को दिए आजम खान के इंटरव्यू की काफी चर्चा हो रही है। इस इंटरव्यू में आजम खान ने खुद पर दर्ज मुकदमों से लेकर पार्टी में अपनी स्थिति, हाईकमान से नाराजगी सहित तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान आजम खान ने टिकट कटने-कटवाने और लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में भी कुछ बातें कहीं जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरम है। बातचीत के दौरान जब 2009 में जया प्रदा के चुनाव का जिक्र आया और यह पूछा गया कि आपने तब विरोध किया था, तब आजम खान ने मैंने मुखालफत नहीं की थी इसीलिए जीत हुई। उन्होंने आगे कहा कि, ‘उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बात बहुत खराब हो जाएगी।’

इंटरव्यू में एक अन्य सवाल पर आजम खान ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में वह रामपुर का टिकट अपनी मर्जी से नहीं दिलवा पाए थे तो वह मुरादाबाद में किसी का टिकट कैसे कटवा सकते थे। बता दें कि 2019 से 2024 तक मुरादाबाद के सांसद रहे एसटी हसन ने आरोप लगाया था कि उनका टिकट आजम खान की वजह से कटा और उन्हीं की वजह से रुचि वीरा को मिला।

2024 में रुचि वीरा इस सीट से जीत गई थीं। वहीं, रामपुर में समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसी चर्चा थी कि आजम खान उन्हें टिकट दिए जाने से नाराज थे। वह अपने किसी करीबी नेता को टिकट दिलाना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नदवी को टिकट मिला और वह चुनाव जीते।