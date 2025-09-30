us jeet ko meri haar na samajha jaye baat kharaab ho jayegi what did azam khan say in a subtle manner उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी; इशारों-इशारों में ये क्या कह गए आजम खान?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsus jeet ko meri haar na samajha jaye baat kharaab ho jayegi what did azam khan say in a subtle manner

उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी; इशारों-इशारों में ये क्या कह गए आजम खान?

आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी कही बातों पर सियासत में कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। एक इंटरव्यू में 2009 में जया प्रदा के चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा  ‘उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बात बहुत खराब हो जाएगी।’

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी; इशारों-इशारों में ये क्या कह गए आजम खान?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच एक निजी चैनल को दिए आजम खान के इंटरव्यू की काफी चर्चा हो रही है। इस इंटरव्यू में आजम खान ने खुद पर दर्ज मुकदमों से लेकर पार्टी में अपनी स्थिति, हाईकमान से नाराजगी सहित तमाम मुद्दों पर बात की। इस दौरान आजम खान ने टिकट कटने-कटवाने और लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में भी कुछ बातें कहीं जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरम है। बातचीत के दौरान जब 2009 में जया प्रदा के चुनाव का जिक्र आया और यह पूछा गया कि आपने तब विरोध किया था, तब आजम खान ने मैंने मुखालफत नहीं की थी इसीलिए जीत हुई। उन्होंने आगे कहा कि, ‘उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बात बहुत खराब हो जाएगी।’

इंटरव्यू में एक अन्य सवाल पर आजम खान ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में वह रामपुर का टिकट अपनी मर्जी से नहीं दिलवा पाए थे तो वह मुरादाबाद में किसी का टिकट कैसे कटवा सकते थे। बता दें कि 2019 से 2024 तक मुरादाबाद के सांसद रहे एसटी हसन ने आरोप लगाया था कि उनका टिकट आजम खान की वजह से कटा और उन्हीं की वजह से रुचि वीरा को मिला।

ये भी पढ़ें:आजम खान ने दिल्ली में कराया हेल्थ चेकअप, यतीमखाना प्रकरण में 29 को होगी सुनवाई

2024 में रुचि वीरा इस सीट से जीत गई थीं। वहीं, रामपुर में समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसी चर्चा थी कि आजम खान उन्हें टिकट दिए जाने से नाराज थे। वह अपने किसी करीबी नेता को टिकट दिलाना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नदवी को टिकट मिला और वह चुनाव जीते।

ये भी पढ़ें:रामपुर में टिकट दिलवा नहीं सका, मुरादाबाद का कैसे कटवा दूंगा: आजम खान

आजम खान से पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह जेल में थे। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी को भारी कामयाबी मिली। इतनी सीटें मिलीं जितनी वे (आजम खान) और मुलायम सिंह यादव (सपा संस्थापक) मिलकर नहीं जीत पाए थे, क्या आज के 25-30 साल पहले आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने रेलिवेंट थे, आज भी अपने आपको उतना ही रेलिवेंट पाते हैं? इन सवालों पर आजम खान ने जो कुछ कहा उसे लेकर यूपी की सियासत में कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जया प्रदा की 2009 में हुई जीत को अपनी हार न समझने की बात की है या वे 2024 में रामपुर समेत यूपी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी जीत को अपनी हार न समझने की बात कर रहे थे।

Azam Khan UP Politics UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |