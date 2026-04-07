युद्ध ने शादी वाले घरों का बिगाड़ा बजट, कैटरिंग से लहंगा-साड़ी-मेकअप तक बढ़ी महंगाई

कॉमर्शियल सिलेंडर, ड्राई फ्रूट से लेकर खाद्य तेलों की महंगाई का असर कैटरिंग के कारोबार पर पड़ा है। कैटरिंग का काम करने वाले संजय का कहना है कि जो रिफाइंड तेल 2050 रुपये टिन मिल रहा था, वह 2400 से 2500 रुपये पहुंच गया है। 1600 में मिलने वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपये के पार पहुंच गया है।

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग से रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो रही हैं। युद्ध से बढ़ी महंगाई ने शादी वाले घरों का बजट बिगाड़ दिया है। सोने और चांदी की कीमतें तो पहले से बढ़ी हुई हैं, जंग की तपिश के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से कैटरिंग भी महंगी हो गई है। पुरानी बुकिंग तो होटल और कैटरिंग वाले कुछ मेन्यू में कटौती के साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन नई बुकिंग में प्लेट 15 से 20 फीसदी तक महंगा हो गया है। स्थिति यह है कि आगामी 17 अप्रैल से शुरू हो रहे वैवाहिक सीजन में सिलेंडर से लेकर किचकिच बढ़ गई है।

होटल और कैटर्स ने प्रति प्लेट की कीमत बढ़ाई कॉमर्शियल सिलेंडर, ड्राई फ्रूट से लेकर खाद्य तेलों की महंगाई का असर कैटरिंग के कारोबार पर पड़ा है। कैटरिंग का काम करने वाले संजय गुप्ता का कहना है कि जो रिफाइंड तेल 2050 रुपये टिन मिल रहा था, वह 2400 से 2500 रुपये पहुंच गया है। 1600 में मिलने वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपये के पार पहुंच गया है। होटल कारोबारी ध्रुव श्रीवास्तव का कहना है लोग संख्या कम कर बुकिंग कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं होने से वैकल्पिक ईंधन को अपनाया गया है। खाद्य तेल से लेकर खाने-पीने की हर वस्तु की कीमत बढ़ गई है। ज्यादातर उत्पाद एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से कम पर मिलते थे, अब सभी वस्तुएं एमआरपी पर बिक रही हैं। गोरखपुर टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका का कहना है कि लकड़ी और कोयला पर खाना पकाने में कारीगरों की मजदूरी बढ़ गई है। प्रति प्लेट खाना 5 फीसदी तक महंगा हुई है।

एलईडी, फ्रिज से लेकर कूलर तक की कीमतों में बढ़ोतरी शादी-विवाह के सीजन में एलईडी, फ्रिज, कूलर से लेकर एसी की अच्छी मांग रहती है। एक अप्रैल से इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। गीडा में उद्यमी सनूप साहू का कहना है कि प्लास्टिक, एल्युमिनियम से लेकर कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर वाशिंग मशीन, पंखे से लेकर कूलर पर पड़ा है। कॉमर्शियल कूलर 1000 से 2000 तो रूम कूलर न्यूनतम 400 रुपये महंगा हुआ है। विजय चौक पर इलेक्ट्रिकल्स उत्पादों के कारोबारी अक्षत रूंगटा का कहना है कि एक अप्रैल से नए स्टॉक की कीमतें कंपनियों ने बढ़ा दी हैं।

लहंगे से लेकर साड़ियों तक के बढ़े दाम यार्न के साथ ही केमिकल की महंगाई का असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ा है। थोक कारोबारी राजू लुहारूका का कहना है कि दक्षिण भारत से लेकर सूरत तक से साड़ियां आती हैं। थोक में साड़ियां पांच से आठ फीसदी महंगी हुईं है। बड़े ब्रांड के कपड़ों पर असर पड़ा है। थोक कारोबारी अरुण वलानी का कहना है कि यार्न और केमिकल के साथ ही प्लास्टिक की कीमतों के बढ़ने का असर लहंगे से लेकर साड़ी तक दिख रहा है। भाड़ा भी बढ़ गया है। इससे फाइबर वाले कपड़े की कीमतों में 8 से 10 फीसदी तक बढ़ोतरी हो गई है। कपड़ों के बड़े कारोबारी शंभू शाह का कहना है कि सिंथेटिक कपड़े में पेट्रो केमिकल का प्रयोग होता है। इसके साथ ही पैकिंग मटेरियल भी महंगा हो गया है। पुराने माल पर तो कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन नये स्टॉक पर कीमतें 15 से 20 फीसदी तक बढ़ गई है।