एक ब्राह्मण परिवार को कैसे मिली ‘राजा अयोध्या’ की पदवी, जानें वीरता और त्याग की अनूठी कहानी

अयोध्या राजवंश के मुखिया बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद, उनके ‘मिश्र’ उपनाम को लेकर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक वीर ब्राह्मण 'ओरी' की बहादुरी और कुशल प्रबंधन क्षमता के कारण उन्हें नवाबों से ‘राजा’ की उपाधि और मेंहदौना की जागीर मिली।

विगत दिनों अयोध्या राजवंश के मुखिया राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद एक बार फिर से राजसदन सुर्खियों में है। देश भर में अयोध्या राजपरिवार की कहानी एक बार फिर सभी की जुबां पर आ गया। राजा अयोध्या के नाम में ‘मिश्र’ देख युवा पीढ़ी अपना कौतुहल मिटाने के लिए गूगल सर्च करने लगी। उनकी जिज्ञासा यह जानने समझने की रही कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार ने अपनी वीरता से राजा अयोध्या की पदवी हासिल की। इसके लिए इतिहास के पन्ने खंगालने पड़ेंगे।

अयोध्या राजा के पुत्र मशहूर साहित्यकार यतींद्र मोहन प्रताप मिश्र समेत तमाम साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है। इन्हीं किताबों में वर्णित है कि मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के समय 1722 में सहादत अली खां प्रथम को अवध का नवाब ए वजीर नियुक्त किया गया। इसी समय से अवध एक स्वायत्त राज्य बन गया। अवध के चौथे नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। शुजाउद्दौला के समय फैजाबाद व्यापार कला व संस्कृति का केंद्र बन गया था। बाद में उनके बेटे आसिफुद्दौला 1775 में राजधानी वापस लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद सआदत अली खां द्वितीय 1798 में में नवाब हुए। इन्हीं के शासनकाल में अयोध्या राज वंश का उदय हुआ।

अपनी वीरता से बिमलेंद्र के पूर्वजों ने हासिल की रियासत

‘शहरनामा फैजाबाद’ के अनुसार अवध के नवाब सहादत अली खां द्वितीय ने अपने ‘रिसाले’ के एक वीर हिन्दू ब्राह्मण ‘ओरी’ की बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें ‘खिलअत’ देकर ‘पलिया’ की जागीर सौंपी और सौ सवारों का अफसर बनाया। बताया गया कि नवाब सदादत अली ने ऐसा अपनी प्राणों की रक्षा के इनाम के तौर पर ‘ओरी’ को दिया था। बाद में नवाब सआदत अली खां की मृत्यु के उपरांत जब गाजीउद्दीन हैदर नवाब हुए हुए तब उन्हें ‘राजा’ की उपाधि मिली। इसी उपाधि के बाद उन्हें राजा बख्तावर सिंह कहा जाने लगा।

राजा बख्तावर सिंह कुशल सूझबूझ के एक अच्छे प्रबंधक और वीरता से परिपूर्ण सेना नायक थे। जिसके चलते अवध दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ते चले गए। इसी कारण उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने भाई दर्शन सिंह को भी अवध दरबार में प्रवेश दिलवाया। दर्शन सिंह ने भी अपने कुशल सैन्य क्षमता व प्रबंधन के चलते अवध दरबार में बहादुर का पद हासिल कर लिया। नवाब नसीरउद्दीन हैदर के काल 1827 से 1837 में दोनों ही भाइयों की उन्नति होती रही।

राजा बख्तावर सिंह ने भाई समेत जब ऊंचे ऊंचे पद हासिल कर लिए तब उनकी इच्छा हुई कि अब जमींदारी लेनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने 15 सौ गांव मोल ले लिए। इस दौरान अपने कुशल प्रबंधन से प्रजा को खुश रखा।

नादिरशाह की तलवार भी मिली

इस संदर्भ में अवध के लाला सीताराम की पुस्तक ‘अयोध्या का इतिहास’ में वर्णित है कि राजा बख्तावर सिंह को मेहंदौना की जागीर और राजा की पदवी मुहम्मद अली शाह के शासन काल 1837 से 1842 में मिली। इसी समय बख्तावर सिंह को वह तलवार भी दी गई जो ईरान के बादशाह नादिरशाह ने दिल्ली के बादशाह मुहम्मद अली शाह को उपहार में दी थी। मुहम्मद शाह से यह तलवार नवाब सफदरजंग को दी गई थी। बाद में अवध के नवाब ने राजा बख्तावर सिंह की वीरता से खुश होकर उन्हें दी।

राजा दर्शन सिंह ने मेंहदौना रियासत के भीतर शाहगंज में सुदृढ किला, बाजार और महल बनवाए। यही नहीं अयोध्या में दर्शनेश्वरनाथ महादेव का शिवाला और दर्शन नगर बाजार बनवाया। वर्तमान के दर्शन नगर में स्थित सूर्यकुंड प्राचीन मंदिर और पक्के तालाब का भी निर्माण करवाया।

मानसिंह ने अपनी पुत्री के पुत्र को बनाया उत्तराधिकारी