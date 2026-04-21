पेशाब की जांच से होगी प्रोस्टेट कैंसर की सटीक पहचान, 24 घंटे में मिल जाएगी रिपोर्ट
लोहिया संस्थान की पैथोलॉजी विभाग ने 500 मरीजों पर शोध किया। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण वाले 30 से 70 साल के मरीजों को इसमें शामिल किया गया। पैथोलॉजी विभाग के डॉ. सुब्रत चन्द्रा ने बताया कि मरीजों के यूरिन का सैम्पल लेकर उनकी जांच कराई गई। बाद में मरीजों की बायोप्सी जांच भी कराई गई।
UP News: अब प्रोस्टेट के कैंसर का पता लगाने के लिए ऑपरेशन या बयोप्सी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यूरिन की जांच से प्रोस्टेट कैंसर का पता 24 घंटे में लगाया जा सकता है। इससे मरीजों को ऑपरेशन या बायोप्सी के दर्द से बचाने में मदद मिलेगी। ये तथ्य लोहिया संस्थान में पैथोलॉजी विभाग के शोध में सामने आए हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान की पैथोलॉजी विभाग ने 500 मरीजों पर शोध किया। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण वाले 30 से 70 साल के मरीजों को शोध में शामिल किया गया। पैथोलॉजी विभाग के डॉ. सुब्रत चन्द्रा ने बताया कि मरीजों के यूरिन का सैम्पल लेकर उनकी जांच कराई गई। वहीं, बाद में मरीजों की बायोप्सी जांच भी कराई गई। दोनों की रिपोर्ट लगभग एक जैसी ही पाई गई। इससे यूरीन जांच से सटीक प्रोस्टेट कैंसर की पहचान का रास्ता साफ हो गया।
डॉ. सुब्रत चन्द्रा ने बताया कि अमेरिका डायग्नोस्टिक साइटोपैथोलॉजी जनरल ने शोध को मान्यता दी। उन्होंने बताया कि बायोप्सी की जांच रिपोर्ट आने में कम से कम सात दिन लगते हैं। जबकि यूरिन जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आ जाती है। कैंसर मरीजों में समय खास अहमियत रखता है। जल्द से जल्द बीमारी की पहचान और इलाज शुरू होने आवश्यक है। इससे बीमारी पर काबू पाना आसान होता है।
इन बातों का रखें ध्यान
-फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं
-रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड कम करें
-टमाटर और हरी सब्जियां फायदेमंद
-रोजाना कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि
-मोटापा कम रखने में मदद मिलती है
-50 वर्ष के बाद नियमित पीएसए जांच कराएं
-परिवार में इतिहास हो तो 40 से 45 वर्ष से ही जांच शुरू करें
-धूम्रपान और शराब से दूरी
ये हैं लक्षण
-यूरिन करने में दिक्कत
-बार-बार यूरिन आना, खासकर रात में
-यूरिन में खून आना
-यूरिन करते समय जलन या दर्द
-पीठ, कूल्हों या जांघों में लगातार दर्द
-अचानक वजन कम होना
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें