लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते...बशीर बद्र का हर मंच पर छलकता रहा घर का दर्द

1974 में मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में सहायक प्रोफसर नियुक्त हुए डॉ. बशीर बद्र 1990 तक मेरठ कॉलेज से जुड़े रहे। 1987 की घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और फिर उन्होंने मेरठ छोड़ने का फैसला ले लिया।

‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।’ शोहरत की बुलंदियों के बीच चर्चित शायर बशीर बद्र इस दर्द को जिंदगीभर महसूस करते हुए दुनिया से रुख्सत हो गए हो गए। इस दर्द के बीज मेरठ में पड़े थे। आरोप है कि 1987 के दंगों में दंगाइयों ने उनका घर फूंक दिया। अपनी आंखों के सामने जिंदगीभर के सपने राख होते देख बशीर बद्र के दिल से शायद यही टीस शब्दों से शायरी तक पहुंची।

1974 में मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में सहायक प्रोफसर नियुक्त हुए डॉ. बशीर बद्र 1990 तक मेरठ कॉलेज से जुड़े रहे। 1987 की घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और फिर उन्होंने मेरठ छोड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि यहां से जाने के बाद वे मुशायरों के जरिए हमेशा मेरठ से जुड़े रहे। हिन्दुस्तान के साथ उन्होंने 25 जनवरी 2010 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंच साझा किया था।

घर जलाने का विवाद और मानद उपाधि 2010 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अपने दीक्षांत समारोह में डॉ.बशीर बद्र को मानद उपाधि देने का फैसला किया। डॉ. बद्र की कुर्सी मंच पर अतिथियों के साथ रखी गई, लेकिन समारोह से ठीक कुछ दिन पहले बशीर बद्र ने एक इंटरव्यू में मेरठ से जुड़े अपने दर्द को साझा कर दिया। यह विवाद बढ़ता चला गया। मेरठ में प्रदर्शन होने लगे। विवाद के बीच आखिर में विश्वविद्यालय को मंच से डॉ. बशीर बद्र की कुर्सी हटानी पड़ी। वे समारोह में पहुंचे लेकिन उन्हें इस समारोह में मानद उपाधि भी नहीं दी गई।

सिलेबस में शामिल रहेंगी बद्र की यादें डॉ.बशीर बद्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। एमए के विद्यार्थी उनकी शायरी को पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में कई शोध डॉ. बशीर बद्र और उनकी शायरी को लेकर किए जा चुके हैं। अब सिलेबस में डॉ.बद्र छात्रों की यादों में जिंदा रहेंगे।

अंदर से टूट गए थे डॉ.बशीर बद्र करीब 17 साल मेरठ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर से अपने कॅरियर की शुरूआत करने वाले डॉ. बशीर बद्र 1987 की घटना से अंदर तक हिल गए थे। इस घटना से पहले वह शायरी की दुनिया में शोहरत की सीढ़ियां चढ़ चुके थे। 1987 में जब उनका घर दंगाइयों ने खाक किया तो उनके दिल को गहरी ठेस पहुंची। दावा है कि इसमें उनकी महत्वपूर्ण एवं अप्रकाशित रचनाएं भी राख हो गईं। इस घटना के बाद उन्होंने मेरठ छोड़ने का फैसला लिया और भोपाल जाकर बस गए।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ.... कवि डॉ. हरिओम पंवार का कहना है कि मेरा उनके साथ लम्बा साथ रहा। लगभग दो दशकों तक हम कॉलेज के साथी रहे। दर्जनों कवि सम्मेलन एवं मुशायरे साथ किए। कई बार ट्रेन, हवाई यात्राएं साथ कीं, टैक्सियों में साथ चले। हालांकि 1987 के बाद वे मेरठ छोड़कर भोपाल जा बसे, परन्तु दिल के करीब सदा रहे। आज उनका जाना पुरानी यादों में लौटा ले गया। उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि-’उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाये।’