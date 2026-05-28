लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते...बशीर बद्र का हर मंच पर छलकता रहा घर का दर्द
1974 में मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में सहायक प्रोफसर नियुक्त हुए डॉ. बशीर बद्र 1990 तक मेरठ कॉलेज से जुड़े रहे। 1987 की घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और फिर उन्होंने मेरठ छोड़ने का फैसला ले लिया।
‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।’ शोहरत की बुलंदियों के बीच चर्चित शायर बशीर बद्र इस दर्द को जिंदगीभर महसूस करते हुए दुनिया से रुख्सत हो गए हो गए। इस दर्द के बीज मेरठ में पड़े थे। आरोप है कि 1987 के दंगों में दंगाइयों ने उनका घर फूंक दिया। अपनी आंखों के सामने जिंदगीभर के सपने राख होते देख बशीर बद्र के दिल से शायद यही टीस शब्दों से शायरी तक पहुंची।
1974 में मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में सहायक प्रोफसर नियुक्त हुए डॉ. बशीर बद्र 1990 तक मेरठ कॉलेज से जुड़े रहे। 1987 की घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और फिर उन्होंने मेरठ छोड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि यहां से जाने के बाद वे मुशायरों के जरिए हमेशा मेरठ से जुड़े रहे। हिन्दुस्तान के साथ उन्होंने 25 जनवरी 2010 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंच साझा किया था।
घर जलाने का विवाद और मानद उपाधि
2010 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अपने दीक्षांत समारोह में डॉ.बशीर बद्र को मानद उपाधि देने का फैसला किया। डॉ. बद्र की कुर्सी मंच पर अतिथियों के साथ रखी गई, लेकिन समारोह से ठीक कुछ दिन पहले बशीर बद्र ने एक इंटरव्यू में मेरठ से जुड़े अपने दर्द को साझा कर दिया। यह विवाद बढ़ता चला गया। मेरठ में प्रदर्शन होने लगे। विवाद के बीच आखिर में विश्वविद्यालय को मंच से डॉ. बशीर बद्र की कुर्सी हटानी पड़ी। वे समारोह में पहुंचे लेकिन उन्हें इस समारोह में मानद उपाधि भी नहीं दी गई।
सिलेबस में शामिल रहेंगी बद्र की यादें
डॉ.बशीर बद्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। एमए के विद्यार्थी उनकी शायरी को पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में कई शोध डॉ. बशीर बद्र और उनकी शायरी को लेकर किए जा चुके हैं। अब सिलेबस में डॉ.बद्र छात्रों की यादों में जिंदा रहेंगे।
अंदर से टूट गए थे डॉ.बशीर बद्र
करीब 17 साल मेरठ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर से अपने कॅरियर की शुरूआत करने वाले डॉ. बशीर बद्र 1987 की घटना से अंदर तक हिल गए थे। इस घटना से पहले वह शायरी की दुनिया में शोहरत की सीढ़ियां चढ़ चुके थे। 1987 में जब उनका घर दंगाइयों ने खाक किया तो उनके दिल को गहरी ठेस पहुंची। दावा है कि इसमें उनकी महत्वपूर्ण एवं अप्रकाशित रचनाएं भी राख हो गईं। इस घटना के बाद उन्होंने मेरठ छोड़ने का फैसला लिया और भोपाल जाकर बस गए।
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ....
कवि डॉ. हरिओम पंवार का कहना है कि मेरा उनके साथ लम्बा साथ रहा। लगभग दो दशकों तक हम कॉलेज के साथी रहे। दर्जनों कवि सम्मेलन एवं मुशायरे साथ किए। कई बार ट्रेन, हवाई यात्राएं साथ कीं, टैक्सियों में साथ चले। हालांकि 1987 के बाद वे मेरठ छोड़कर भोपाल जा बसे, परन्तु दिल के करीब सदा रहे। आज उनका जाना पुरानी यादों में लौटा ले गया। उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि-’उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाये।’
उर्दू शायरी की दुनिया के कुतुबमीनार थे डॉ. बशीर बद्र: नवाज देवबंदी
डॉ. बशीर बद्र साहब उर्दू शायरी की दुनिया के कुतुबमीनार थे। ऐसी खुशनसीबी बहुत कम लोगों को हासिल होती है। एक दौर ऐसा था कि उनके बिना किसी भी बड़े मुशायरे या साहित्यिक महफिल की फेहरिस्त मुकम्मल नहीं मानी जाती थी। बशीर बद्र मुशायरों की दुनिया के ही नहीं, बल्कि साहित्यिक जगत के भी मजबूत स्तंभ थे। डॉ. बशीर बद्र उन चुनिंदा शायरों में थे जो मुशायरों के मंच पर भी नंबर वन रहे और साहित्यिक दुनिया में भी शीर्ष स्थान पर रहे। दोनों वर्गों में इतनी लोकप्रियता और स्वीकार्यता बहुत कम शायरों को नसीब होती है। मेरठ कॉलेज से मैंने पीएचडी की थी। वर्ष 1990 में डॉ. बशीर बद्र ने ही मुझे पीएचडी की डिग्री प्रदान की थी। यह बशीर बद्र साहब की सेवा काल की अंतिम डिग्री भी थी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।