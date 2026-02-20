Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इजराइल संग जर्मनी, जापान और क्रोएशिया भी जाएंगे यूपी के युवा, विधानसभा में बोले मंत्री अनिल राजभर

Feb 20, 2026 01:24 pm ISTYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी विधानसभा में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इजराइल के बाद अब जापान, जर्मनी और क्रोएशिया में भी यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए भेजा जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने सरकार को घेरा और आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सदन से वॉकआउट किया।

इजराइल संग जर्मनी, जापान और क्रोएशिया भी जाएंगे यूपी के युवा, विधानसभा में बोले मंत्री अनिल राजभर

उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग का मुद्दा गरमाया रहा। प्रश्नप्रहर के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की मांग अब वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। इजराइल में सफलतापूर्वक 6000 युवाओं को भेजने के बाद सरकार अब एक हजार और युवाओं को वहां भेजने की तैयारी में है। इसके साथ ही जल्द ही प्रदेश के स्किल्ड श्रमिकों और युवाओं को जापान, जर्मनी और क्रोएशिया जैसे देशों में भी रोजगार के लिए भेजा जाएगा।

विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस सदस्य आराधना मिश्रा 'मोना' ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि प्रदेश में 50 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार मेलों के माध्यम से उन्हें सम्मानजनक वेतन और रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? उन्होंने सरकार द्वारा गठित आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पांच महीने बीतने के बाद भी इस कॉरपोरेशन ने जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:हाइलाइट होने के लिए मुझ पर केस, सीडी से भी छेड़छाड़; कोर्ट में बोले राहुल गांधी

इस सवाल पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने असंतोष जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने सरकार से पूछा कि आखिर इस कॉरपोरेशन का स्वरूप क्या है और यह कैसे काम कर रहा है? मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर सपा सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन से वाकआउट कर गए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूपी के युवाओं का योगदान

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि इजराइल गए यूपी के 6000 श्रमिक वहां काम करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सालाना 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन का गठन सितंबर में ही हो चुका है, बोर्ड की पहली बैठक भी हो गई है और यह पूरी तरह क्रियाशील है।

ये भी पढ़ें:यूपी में तेज हुई ब्राह्मण सियासत: ब्रजेश पाठक के बटुक पूजन के बाद राजभर का दांव

प्रदेश में भी बढ़ रहे रोजगार के अवसर

विपक्ष द्वारा प्रदेश के भीतर रोजगार देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ स्किल्ड लेबर को विदेश भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में बने नए एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारे (Industrial Zones) विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सपा के गढ़ में सुभासपा की रैली: राजभर के साथ योगी के कई मंत्री भरेंगे हुंकार

अनिल राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों में युवाओं को भेजने से पहले उन्हें विशेष तकनीकी प्रशिक्षण और वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए कौशल विकास मिशन के तहत विशेष सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार युवाओं को वैश्विक अवसर दे रही है, तो विपक्ष को इसमें बाधा डालने के बजाय युवाओं के इस उत्थान का स्वागत करना चाहिए।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Anil Rajbhar Samajwadi Party Employment News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |