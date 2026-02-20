इजराइल संग जर्मनी, जापान और क्रोएशिया भी जाएंगे यूपी के युवा, विधानसभा में बोले मंत्री अनिल राजभर

यूपी विधानसभा में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इजराइल के बाद अब जापान, जर्मनी और क्रोएशिया में भी यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए भेजा जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने सरकार को घेरा और आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सदन से वॉकआउट किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग का मुद्दा गरमाया रहा। प्रश्नप्रहर के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की मांग अब वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। इजराइल में सफलतापूर्वक 6000 युवाओं को भेजने के बाद सरकार अब एक हजार और युवाओं को वहां भेजने की तैयारी में है। इसके साथ ही जल्द ही प्रदेश के स्किल्ड श्रमिकों और युवाओं को जापान, जर्मनी और क्रोएशिया जैसे देशों में भी रोजगार के लिए भेजा जाएगा।

विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस सदस्य आराधना मिश्रा 'मोना' ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि प्रदेश में 50 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार मेलों के माध्यम से उन्हें सम्मानजनक वेतन और रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? उन्होंने सरकार द्वारा गठित आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पांच महीने बीतने के बाद भी इस कॉरपोरेशन ने जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं किया है।

इस सवाल पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने असंतोष जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने सरकार से पूछा कि आखिर इस कॉरपोरेशन का स्वरूप क्या है और यह कैसे काम कर रहा है? मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर सपा सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन से वाकआउट कर गए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूपी के युवाओं का योगदान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि इजराइल गए यूपी के 6000 श्रमिक वहां काम करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सालाना 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन का गठन सितंबर में ही हो चुका है, बोर्ड की पहली बैठक भी हो गई है और यह पूरी तरह क्रियाशील है।

प्रदेश में भी बढ़ रहे रोजगार के अवसर विपक्ष द्वारा प्रदेश के भीतर रोजगार देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ स्किल्ड लेबर को विदेश भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में बने नए एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारे (Industrial Zones) विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।