UP-TET candidates Relief, Yogi Adityanath decision, TET application fees will not increase योगी सरकार ने UP-TET अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा टीईटी आवेदन शुल्क
Hindi NewsUP NewsUP-TET candidates Relief, Yogi Adityanath decision, TET application fees will not increase

योगी सरकार ने UP-TET अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा टीईटी आवेदन शुल्क

उत्तर प्रदेश के लाखाें युवाओं के लिए राहत की खबर है। टीईटी आवेदन शुल्क नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और से इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:25 AM
योगी सरकार ने UP-TET अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा टीईटी आवेदन शुल्क

उत्तर प्रदेश के टीईटी के लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। योगी सरकार ने टीईटी आवदेन शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इस बार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और से इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीईटी का आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया था। इसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ने तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। अफसरों को कड़े निर्देश दिए। आदेश दिया कि अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि परीक्षार्थियों की सुविधा सर्वोपरि है, किसी भी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं होगी।

बता दें कि अभी आवेदन शुल्क 600 रुपए है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव था। शुल्क बढ़ाए जाने से लाखों अभ्यर्थियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती। शुल्क नहीं बढ़ाए जाने के फैसले से इन लाखों लाखों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। यही नहीं आयोग की ओर से अगले वर्ष 29 और 30 जनवरी को टीईटी के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता बीएड या डीएलएड जैसी डिग्रियां तय है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने बीते दिनों कक्षा एक से कक्षा आठ तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने का आदेश दिया है।

