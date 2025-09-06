UPSSSC PET Exam first day Today with high security Extra Trains UP roadways Thousand buses UPSSSC PET आज पहले दिन की परीक्षा, हजारों बसें और कई ट्रेनों का संचालन बढ़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUPSSSC PET Exam first day Today with high security Extra Trains UP roadways Thousand buses

UPSSSC PET आज पहले दिन की परीक्षा, हजारों बसें और कई ट्रेनों का संचालन बढ़ा

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए लखनऊ में लाखों परीक्षार्थियों और अभिभावकों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज और रेलवे ने अतिरिक्त तैयारियां की हैं। रोडवेज ने एक हजार से अधिक बसों का संचालन किया है तो रेलवे नौ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं।

Srishti Kunj प्रमुख संवादददाता, लखनऊSat, 6 Sep 2025 10:29 AM
share Share
Follow Us on
UPSSSC PET आज पहले दिन की परीक्षा, हजारों बसें और कई ट्रेनों का संचालन बढ़ा

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए लखनऊ में लाखों परीक्षार्थियों और अभिभावकों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज और रेलवे ने अतिरिक्त तैयारियां की हैं। रोडवेज ने एक हजार से अधिक बसों का संचालन किया है तो रेलवे नौ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। दो ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में परीक्षार्थियों के रुकने के लिए रैन बसेरा बना है। स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, बस अड्डों पर हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लखनऊ में शुक्रवार की शाम से ही परीक्षार्थी आ गए थे। वहीं, शनिवार को 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई।

बसअड्डों पर भीड़

रोडवेज के रीजनल मैनेजर आरके त्रिपाठी ने बताया कि एक हजार से अधिक बसें सड़क पर हैं। आलमबाग, चारबाग, अवध और कैसरबाग बस अड्डों पर हेल्क डेस्क बना दी गई हैं। रीजनल ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी एआरएम की जिम्मेदारी निर्धारित है। बस अड्डों पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों की भीड़ और बढ़ती है तो अतिरिक्त बसों की सुविधा रहेगी।

ये भी पढ़ें:Live: यूपी पीईटी शुरू, कड़ी तलाशी के दी गई एंट्री, देखें स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन 6 और 7 सितंबर को

लखनऊ से अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन 06 और 07 सितंबर को हो रहा है। चारबाग स्टेशन पर अतिरिक्त भीड़ उमड़ने पर विशेष परिस्थितियों में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए अतिरिक्त रैक की भी व्यवस्था कर ली गई है।

- 05031 लखनऊ जं. लखीमपुर परीक्षा स्पेशल 06 एवं 07 सितंबर को लखनऊ से 04:40 बजे चलकर लखीमपुर 07:30 बजे। 05032 लखीमपुर-लखनऊ जं.06 एवं 07 को लखीमपुर से 17:50 बजे चल कर लखनऊ 20:55 बजे पहुंचेगी।

- 05028 गोमतीनगर से 05, 06 एवं 07 सितंबर को 19:45 बजे चल कर 01:25 बजे गोरखपुर। वापसी में 05027 गोरखपुर से 03:25 बजे 06, 07 एवं 08 सितंबर को चल कर गोमतीनगर 09:15 बजे पहुंचेगी।

- 04393 परीक्षा स्पेशल आलमनगर से 06 और 07 सितंबर को 02:00 बजे चलकर मुराबाद 08:30 बजे। 04394 मुराबाद से 18:55 बजे चलकर 00:30 बजे आलमनगर पहुंचेगी।

- 04213 लखनऊ से जौनपुर के लिए 06 सितंबर की शाम को 18:30 बजे। इसका ठहराव बाराबंकी, दरियाबाद, रुदौली, सोहवाल, अयोध्या कैंट, गोसाईंगंज, अकबरपुर, मालीपुर और शाहगंज में भी होगा।

प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त फोर्स

चारबाग और लखनऊ जंक्शन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करते हुए उनकी ड्यूटी का समय बढ़ा दिया गया है। चारबाग आरपीएफ प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हर प्लेटफॉर्म पर एक एसआई के साथ 10-10 कांस्टेबल तैनात हैं।

UPSSSC PET Train UP Roadways अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |