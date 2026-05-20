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UPSSSC लेखपाल परीक्षा कल, आज रात से चलेगी गोरखपुर-लखनऊ एग्जाम स्पेशल ट्रेन

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
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उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा गुरुवार को 39 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। गुरुवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में होने वाली इस परीक्षा में 17832 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं।

UPSSSC लेखपाल परीक्षा कल, आज रात से चलेगी गोरखपुर-लखनऊ एग्जाम स्पेशल ट्रेन

उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा गुरुवार को 39 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। गुरुवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में होने वाली इस परीक्षा में 17832 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार की शाम परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के अलावा परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों की गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में बैठक हुई।

वहीं सीपीआरओ सुमित कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर-लखनऊ परीक्षा स्पेशल 21 मई को गोरखपुर से देर रात 12.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6.40 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल 21 मई को लखनऊ से शाम 6.15 बजे प्रस्थान कर रात 11.55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 12 कोच लगाए जाएंगे।

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नकहा-डालीगंज पैसेंजर 26 से, छह साल से थी बंद

बता दें कि छह साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार नकहा से डालीगंज पैसेंजर के संचलन फिर शुरू हो रहा है। कोविड के समय से ही बंद चल रही इस पैसेंजर ट्रेन को 26 मई से चलाने की तैयारी है। इसके लिए एनईआर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 19 फरवरी के अंक में ‘छह साल से थमे हैं नकहा-डालीगंज पैसेंजर के पहिए’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। ‘हिन्दुस्तान’ में खबर प्रकाशित होने के बाद रेल प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया था। प्रस्ताव पर बोर्ड ने दो मार्च को मंजूरी दे दी। ट्रेन आनंदनगर होकर गुजरेगी। इसके उद्घाटन के लिए रेक का इंतजाम कर लिया गया है। इस ट्रेन से कोविड के पहले रोजाना 1500 से 1700 यात्री यात्रा करते थे।

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कोविड में निरस्त हुई थीं ट्रेनें

23 मार्च 2020 को कोविड महामारी के चलते सभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया था। करीब साल भर बाद जब यातायात संचलन थोड़ा सामान्य हुआ तो एक-एक कर सभी ट्रेनों का संचलन बहाल होने लगा। फरवरी 2023 तक सभी ट्रेनें बहाल हो गईं लेकिन एक मात्र नकहा-डालीगंज पैसेंजर का संचलन बहाल नहीं हो सका। तभी से ये ट्रेन निरस्त चल रही है। अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है।

पैसेंजर ट्रेन का यह है शेड्यूल

- 55061 नकहा-डालीगंज पैसेंजर नकहा जंगल से रात 11:10 बजे चलकर डालीगंज सुबह 09:25 बजे पहुंचेगी।

- 55062 डालीगंज- नकहा पैसेंजर डालीगंज से प्रस्थान शाम 05:20 बजे नकहा आगमन सुबह 04:45 बजे।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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