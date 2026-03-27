डीजल की फिलहाल कमी नहीं, आगे हुई तो प्लान बी के साथ तैयार है यूपी परिवहन निगम

यूपी में परिवहन निगम में अभी डीजल की फिलहाल कमी नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर आगे डीजल की कमी हुई तो यूपी परिवहन निगम प्लान बी के साथ तैयार है।

UP News: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के पास फिलहाल डीजल की कोई कमी अभी नहीं पर आगे कमी हुई तो प्लान बी तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी डीजल की कोई कमी नहीं है और परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है, फिर भी एहतियात के तौर पर निगम ने स्थिति बिगड़ने पर सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक प्लान तैयार की है।

महाप्रबंधक अनिल कुमार ने कहा कि हमारी बसों के लिए डीजल की कोई कमी नहीं है। हमारे अपने तेल डिपो सामान्य रूप से भरे जा रहे हैं। हालांकि, अगर कोई कमी होती है, तो हमारे पास एक आपातकालीन प्लान तैयार है।

इस प्लान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने बेड़े में 30% तक की कटौती कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक और अधिक मांग वाले मार्ग बिना किसी रुकावट के काम करते रहें। अनिल कुमार ने कहा कि हम यात्रियों को बिना किसी असुविधा के बेड़े में 25-30% तक की कटौती आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लंबी दूरी के ऐसे मार्ग थे, जहां सेवाओं में दोहराव था और बसों में यात्रियों की संख्या कम थी।

लखनऊ में डर के कारण खरीदारी वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की किल्लत ने आम जनजीवन पर असर डाला है। राजधानी लखनऊ में अफवाह के बीच लोग डर में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी करते दूसरे दिन भी नजर आए। गुरुवार दिन भर और कई पंपों पर रात में भी लाइनें लगी रहीं। शुक्रवार को भी सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ने से कई सूख गए। हालांकि, लगातार आपूर्ति के कारण तेल की किल्लत नहीं होने पाई।

पेट्रोल की किल्लत नहीं लेकिन गैस एजेंसियों पर हंगामा कानपुर में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं रही। चंद पंपों पर ही वाहन सवारों की भीड़ रही। कुछ जगह तेल खत्म होने के चलते पंप बंद रहे। वहीं, गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही। पुष्पा, तपेश्वरी, कानपुर गैस, भागवत और मीरा गैस एजेंसियों में लंबी कतारें रहीं। ममता गैस एजेंसी में लाइन लगाने के बावजूद सिलेंडर न मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने स्थिति संभाली। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक शहर में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल व डीजल लें।

लखीमपुर खीरी में पेट्रोल-डीजल के लिए पंपों पर लगी लंबी कतार लखीमपुर खीरी जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबर फैलने से अफरातफरी का माहौल बन गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वाहन चालकों में अपनी गाड़ियों के टैंक फुल कराने की होड़ रही तो वहीं किसान बड़े-बड़े डिब्बे और कंटेनर लेकर डीजल लेने पहुंच गए। उधर, बरेली मंडल में गैस की किल्लत से लोग परेशान रहे। वहीं पेट्रोल और डीजल को लेकर स्थिति सामान्य रही।

गोरखपुर में आसानी से मिला पेट्रोल-डीजल गोरखपुर में दो दिन तक पेट्रोल-डीजल की अफरातफरी के बाद शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर स्थिति लगभग सामान्य रही। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी के लिए ड्रम में डीजल लेने भी लोग पहुंचे। सिद्धार्थनगर, महराजगंज में पंपों पर भीड़ दिखी। सिद्धार्थनगर में एक दर्जन पंपों पर तेल नहीं है। बस्ती, देवरिया, कुशीनगर में अपेक्षाकृत हालात सामान्य हैं। देवरिया के रुद्रपुर में एसडीएम की छापेमारी में 16 ड्रमों में रखा 3600 लीटर डीजल बरामद हुआ। गैस को लेकर अभी एजेंसियों पर कतारें दिख रही हैं। घरों पर गैस आपूर्ति हो रही है, लेकिन बुक होने के बाद भी आपूर्ति में देरी और डीएसी नंबर न आने से लोग एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में गैस सिलेंडर का बैकलॉग शुक्रवार को बढ़कर 70 हजार हो गया है।