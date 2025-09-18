upset with her husband second marriage A woman jumped from the second floor; a horrifying video पति के दूसरे निकाह से नाराज महिला ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, समाने आया डराने वाला VIDEO, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पति के दूसरे निकाह से नाराज महिला ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, समाने आया डराने वाला VIDEO

यूपी के बुलंदशहर में पति के दूसरे निकाह से नाराज महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। महिला की हालत गंभीर है। महिला के कूदने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 01:45 PM
यूपी के बुलंदशहर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर में एक महिला ने अपने पति के दूसरे निकाह से नाराज होकर घर की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। मोके भारी भीड़ जुटी गई। लोगों ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के छत से कूदने का डराने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, मोहल्ला किदवई नगर के एक व्यक्ति ने पहली पत्नी से कोई संतान न होने के चलते दूसरा निकाह कर लिया था। इसके चलते व्यक्ति और उसकी पहली पत्नी के मध्य विवाद रहने लगा। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य मामला पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि महिला बीते दिन न्यायालय से तारीख करके घर लौटी थी। उसके बाद उसका पति से विवाद हुआ।

विवाद के बाद नाराज होकर महिला घर की दूसरी मंजिल पर चली गई। तब तक विवाद की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। महिला ने छत से नीचे छलांग लगा दी। घटना में महिला बुरी तरह घायल हो गई। पुलिसकर्मियों ने घायल महिला को पहले जिला अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर, महिला के कूदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

