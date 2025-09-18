पति के दूसरे निकाह से नाराज महिला ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, समाने आया डराने वाला VIDEO

यूपी के बुलंदशहर में पति के दूसरे निकाह से नाराज महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। महिला की हालत गंभीर है। महिला के कूदने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यूपी के बुलंदशहर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर में एक महिला ने अपने पति के दूसरे निकाह से नाराज होकर घर की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। मोके भारी भीड़ जुटी गई। लोगों ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के छत से कूदने का डराने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, मोहल्ला किदवई नगर के एक व्यक्ति ने पहली पत्नी से कोई संतान न होने के चलते दूसरा निकाह कर लिया था। इसके चलते व्यक्ति और उसकी पहली पत्नी के मध्य विवाद रहने लगा। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य मामला पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि महिला बीते दिन न्यायालय से तारीख करके घर लौटी थी। उसके बाद उसका पति से विवाद हुआ।