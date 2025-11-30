यूपीएससी परीक्षा में कान में ब्लू टुथ डिवाइस से नकल, 10 लाख में पास कराने की डील

संक्षेप: यूपी में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से रविवार को आयोजित ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के दौरान नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल सेंटर एक अभ्यर्थी ब्लू टुथ डिवाइस से नकल करते पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक की सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यूपी में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से रविवार को आयोजित ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के दौरान नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल सेंटर एक अभ्यर्थी ब्लू टुथ डिवाइस से नकल करते पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक की सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभ्यर्थी जौनपुर के अजोसी (सिकरारा) निवासी विनोद कुमार यादव है। वह मड़ियाहू के सुदनीपुर प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है। केंद्र के कमरा नंबर 5 में परीक्षा दे रहा था। केंद्र के परिवेक्षकों के मुताबिक परीक्षा के दौरान वह बार-बार बाहर जा रहा था, साथ ही धीरे-धीरे बातचीत करता दिख रहा था।

शक होने पर कक्ष निरीक्षक ने उसकी चेकिंग की। इसमें वह ब्लू टुथ डिवाइस लगाकर बातचीत करते पकड़ा गया। पतली सी डिवाइस उसने कान में ठूंसकर रखा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। ब्लू टुथ का कंट्रोलर उसने अंडरगारमेंट में छिपाया था। इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्र ने बताया कि आरोपी ने सॉल्वर का नाम बताया है। उसने बताया कि 10 लाख रुपये में परीक्षा में पास कराने की बात तय थी। कुछ रुपये उसने पहले ही सॉल्वर को दे दिया था। पुलिस अब सॉल्वर की तलाश में जुटी है।

बड़े सॉल्वर गिरोह के शामिल होने की आंशका प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वरों के सक्रिय होने के कई मामले पहले भी पकड़े जा चुके हैं। नीट से लेकर अन्य परीक्षाओं में सॉल्वर के बड़े गैंग का खुलासा पहले ही हो चुका है। इनका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था। नदेसर में ईपीएफओ भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थी बाद फिर से ऐसी आशंकाएं खड़ी हो गई।