Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUPSC EPFO Recruitment Exam Candidate from UP Jaunpur caught Cheating With bluetooth device
यूपीएससी परीक्षा में कान में ब्लू टुथ डिवाइस से नकल, 10 लाख में पास कराने की डील

यूपीएससी परीक्षा में कान में ब्लू टुथ डिवाइस से नकल, 10 लाख में पास कराने की डील

संक्षेप:

यूपी में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से रविवार को आयोजित ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के दौरान नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल सेंटर एक अभ्यर्थी ब्लू टुथ डिवाइस से नकल करते पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक की सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

Sun, 30 Nov 2025 09:40 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
share Share
Follow Us on

यूपी में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से रविवार को आयोजित ईपीएफओ भर्ती परीक्षा के दौरान नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल सेंटर एक अभ्यर्थी ब्लू टुथ डिवाइस से नकल करते पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक की सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभ्यर्थी जौनपुर के अजोसी (सिकरारा) निवासी विनोद कुमार यादव है। वह मड़ियाहू के सुदनीपुर प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है। केंद्र के कमरा नंबर 5 में परीक्षा दे रहा था। केंद्र के परिवेक्षकों के मुताबिक परीक्षा के दौरान वह बार-बार बाहर जा रहा था, साथ ही धीरे-धीरे बातचीत करता दिख रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शक होने पर कक्ष निरीक्षक ने उसकी चेकिंग की। इसमें वह ब्लू टुथ डिवाइस लगाकर बातचीत करते पकड़ा गया। पतली सी डिवाइस उसने कान में ठूंसकर रखा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। ब्लू टुथ का कंट्रोलर उसने अंडरगारमेंट में छिपाया था। इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्र ने बताया कि आरोपी ने सॉल्वर का नाम बताया है। उसने बताया कि 10 लाख रुपये में परीक्षा में पास कराने की बात तय थी। कुछ रुपये उसने पहले ही सॉल्वर को दे दिया था। पुलिस अब सॉल्वर की तलाश में जुटी है।

ये भी पढ़ें:हर्ष फायरिंग के लिए खरीदी पिस्टल दोस्त पर चलाई, दुल्हन के भाई समेत दो गिरफ्तार

बड़े सॉल्वर गिरोह के शामिल होने की आंशका

प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वरों के सक्रिय होने के कई मामले पहले भी पकड़े जा चुके हैं। नीट से लेकर अन्य परीक्षाओं में सॉल्वर के बड़े गैंग का खुलासा पहले ही हो चुका है। इनका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था। नदेसर में ईपीएफओ भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थी बाद फिर से ऐसी आशंकाएं खड़ी हो गई।

अभ्यर्थी से पूछताछ में पता चला है कि परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख रुपये में बात तय हुई थी। कुछ पैसे उसने एडवांस भी दिए थे। अभ्यर्थी को ऐसा ब्लू टुथ उपलब्ध कराया था जो कान में छिप जाए। इन सब कड़ियों को जोड़ने पर परीक्षा में सॉल्वरों के बड़े नेक्सस के सक्रिय होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कैंट पुलिस अभ्यर्थी से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले के पड़ताल में जुटी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Varanasi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |