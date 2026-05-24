बारात में रसगुल्ले ने कराया बवाल, लड़की वालों ने पड़ोसियों के तोड़े दांत, ईंट और डंडो से भी पीटा
कानपुर में रसगुल्लों को लेकर बवाल हो गया। शनिवार रात को शादी की एक दावत में बार-बार रसगुल्ले देने से मना करने पर पिता-पुत्रों ने पड़ोसियों पर ईंट और डंडों से हमला कर दिया।
Kanpur News: शादी बारातों में अक्सर ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हो जाते हैं। कभी लेनदेन को लेकर तो कभी खाने-पीने की चीजों को लेकर लाठी-डंडे चल जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कानपुर से भी सामने आया है। यहां घाटमपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के पासीखेड़ा गांव में रसगुल्लों को लेकर बवाल हो गया। शनिवार रात को शादी की एक दावत में बार-बार रसगुल्ले देने से मना करने पर पिता-पुत्रों ने पड़ोसियों पर ईंट और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक के दांत टूट गए। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गांव के सत्यपाल ने बताया कि शनिवार को देवीप्रसाद की बेटी की शादी थी। रात में जनातियों व बारातियों के लिए भोजन चल रहा था। इस कार्यक्रम में वह भी सपरिवार शामिल हुआ था। मेजबान परिवार ने उसे रसगुल्ले के स्टॉल पर रहने को कहा। रात करीब 11 बजे खाना खाने के दौरान मोहल्ले के रामस्वरूप, उसके बेटे शिववरन और रोहित रसगुल्ला मांगने आए। उन्हें दो-तीन बार रसगुल्ले दिए गए। इसके बाद भी लेने चले आए तो मना कर दिया। इससे नाराज पिता-पुत्रों ने उसे और पास ही मौजूद गांव के नन्हका पर हमला बोल दिया। डंडे और ईंटों के हमले से वह गिर पड़ा। वहीं, ईंट लगने से नन्हका के दांत टूट गए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को बचाया लेकिन आरोपित धमकाते हुए चले गए। साढ़ इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
बारात में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, पांच घायल
वहीं दूसरी ओर जौनपुर में आई बारात में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों से पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का उपचार और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार गांव में बारात आई थी। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद मारपीट में बदल गया। एक पक्ष से खलौतीपुर निवासी टिल्ठू, उनके बेटे सतीशचंद और चंदन घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के निकासीपुर निवासी शनि कुमार तथा अभिषेक कुमार घायल हुए। सभी घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी में उपचार कराया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की तहरीर पर आठ नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।