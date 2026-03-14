यूपी में रसोई गैस न मिलने हंगामा; शाहजहांपुर में तोड़फोड़, कई शहरों में उद्योग भी संकट में आए
ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष की वजह से एलपीजी सकंट गहराता जा रहा है। शाहजहांपुर में तोड़फोड़ और बदायूं में घरेलू सिलेंडर न मिलने से हंगामा हुआ। वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर का एक अन्नक्षेत्र अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।
UP News: ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष की वजह से एलपीजी सकंट गहराता जा रहा है। शाहजहांपुर में तोड़फोड़ और बदायूं में घरेलू सिलेंडर न मिलने से हंगामा हुआ। वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर का एक अन्नक्षेत्र अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर सूबे के कई शहरों में उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों की खनक सुनाई नहीं दे रही, कानपुर में भी औद्योगिक इकाइयां ठप हो रही हैं। वहीं, सप्लाई चेन बाधित होने से मेडिकल उपकरण और फुटवियर के दाम भी आसमान छूने लगे हैं।
बरेली मंडल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से ढाबा-ठेला संचालकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। घरेलू सिलेंडर तो मिल रहे हैं, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडरों की दिक्कत बनी हुई है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं के साथ ही खीरी में भी जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, उन उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को शाहजहांपुर के तिलहर में गैस बुकिंग को लेकर एजेंसी में मौजूद भीड़ में जमकर धक्कामुक्की हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए एजेंसी के मुख्य गेट का शीशा तोड़ दिया। कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। बदायूं शहर की एक एजेंसी पर भी हंगामा हुआ।
90 कारखानों में चूड़ी-कांच उत्पादन बंद
आगरा में 10वें दिन भी घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी मची रही। सुबह से शाम तक गैस एजेंसियों पर कतार लगी देखी गई। वहीं गैस सप्लाई की कटौती के चलते फिरोजाबाद के 120 में से 90 कारखानों में चूड़ी और कांच के सामान का उत्पादन बंद हो गया है। अब मंगलवार को इस पर निर्णय लिया जाएगा कि काम शुरू किया जाए या नहीं। वहीं, खाड़ी में चल रही जंग के चलते इलाज के डिस्पोजेबल आइटम महंगे हो गए हैं। इसमें सिरिंज, कैन्युला, ड्रिप सेट, ग्लूकोज की बोतलें आदि शामिल हैं। फुटवियर से जुड़े कच्चे माल पर भी 25 फीसदी तक वृद्धि हो गई है। इससे जूते-चप्पलों के दाम बढ़ेंगे। 15 अप्रैल तक चलने वाले पर्यटन सीजन में ब्रिटेन, अमेरिका और एशियाई देशों के लोगों ने अपनी यात्रा रद कर दी है।
कानपुर का प्लास्टिक उद्योग संकट में
गैस आपूर्ति संकट का असर अब कानपुर के प्लास्टिक उद्योग पर भी पड़ने लगा है। बीते 10 दिनों में प्लास्टिक दाने की कीमतों में करीब 63 फीसदी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। कच्चा माल न मिलने से प्लास्टिक दाने से जुड़ी लगभग 2000 इकाइयों ने ओवरटाइम बंद कर दिया है, जबकि रात में उत्पादन करने वाली करीब 10 फीसदी इकाइयों का काम भी ठप हो गया है। ड्रम और बाल्टी बनाने वाली दो दर्जन से अधिक इकाइयों में उत्पादन पूरी तरह बंद है। कारोबारियों के अनुसार इससे कानपुर से हर साल होने वाले करीब 650 करोड़ रुपये के प्लास्टिक निर्यात पर भी असर पड़ने की आशंका है।
प्रयागराज में छोटे दुकानदारों पर असर
प्रयागराज में रसोई गैस की किल्लत अभी चल रही है। हालांकि 25 दिन पूरे होने पर बुकिंग शुरू हो गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बंद होने के कारण अब छोटे दुकानदारों पर असर पड़ने लगा है। कई क्षेत्रों में दुकानों को बंद करना पड़ा।
वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर का एक अन्नक्षेत्र अस्थाई रूप से बंद
एलपीजी सिलेंडरों की कमी काशी में अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से संचालित होने वाले दो अन्नक्षेत्रों में से एक बांसफाटक शाखा में शनिवार को भोजन वितरण नहीं हो सका। यहां रोजाना छह से सात हजार लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर लकड़ी अथवा डीजल की भट्टी की व्यवस्था कर ली जाए। उधऱ, जौनपुर के तीन सीएससी में छापा मारकर पुलिस ने 82 घरेलू सिलेंडर बरामद किए हैं।
गोरखपुर: गैस आपूर्ति में इजाफे से कम हुआ दबाव, उद्योग-कारोबार पर असर
गैस आपूर्ति को लेकर मचा हाहाकार कुछ थमता नजर आ रहा है। शनिवार को एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की कतारें अपेक्षाकृत छोटी रहीं। व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति न होने से कारोबार अभी भी प्रभावित है। दूसरी तरफ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मेडिकल उत्पाद बनाने वाली दो यूनिटों पर प्लास्टिक दाने की कीमतों में बढ़ोतरी का जबरदस्त असर पड़ा है। प्लास्टिक दाना आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने कोटा में 30 फीसदी की कटौती कर दी है। वहीं, 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने वाला प्लास्टिक दाना 160 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इससे डिस्पोजल सिरिंज, ग्लब्स, कैन्युला, ड्रिप सेट आदि आइटम महंगे हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें