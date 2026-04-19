शाहजहांपुर में आंबेडकर प्रतिमा तोड़ने पर बवाल, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, भारी संख्या फोर्स तैनात
यूपी के शाहजहांपुर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। किसी शरारती तत्व ने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे गांव में बवाल हो गया। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।
Shahajahanpur News: यूपी में गाजियाबाद के अब शाहजहांपुर में माहौल खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है। यहां शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जिससे बवाल हो गया। गांव में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजकर भगाया। फिलहाल माहौल को देखते हुए गांव में फोर्स को तैनात कर दिया गया है।
घटना गांव राजपुर नगला की है। सात अप्रैल को कुछ लोगों ने गांव में बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया था। इसके बाद 14 अप्रैल को धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी। शनिवार की रात करीब साढ़े नौ बजे किसी शरारती तत्व ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश की। ग्रामीणों को जब बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिली तो आक्रोश फैल गया। इससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। किसी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारी हंगामा हो गया।
पुलिस के समझाने पर भी नहीं मानें ग्रामीण
पुलिस ने पहले तो ग्रामीणों को समझाया, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरन उन पर लाठियां भांजकर उन्हें भगाया गया। इस दौरान कुछ ग्रामीण और पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले से इनकार कर रही है। घटना को देखते हुए पुलिस ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा को हटा दिया है। पुलिस इस मामले में प्रधान समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।
गाजियाबाद में क्षतिग्रस्त मिली बाबा साहब की प्रतिमा
गाजियाबाद में शरारती तत्वों ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी। रविवार सुबह इसकी जानकारी होने परे ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और हाईवे पर जाम लगा दिया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार लोनी की इंद्रापुरी कॉलोनी में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। लोगों के मुताबिक रविवार सुबह यह प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिली थी। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि बाबा साहब की नई प्रतिमा मंगा ली गई है। जल्द ही उसे स्थापित करा दिया जाएगा। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वाले लेागों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।