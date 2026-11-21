ट्रेन में सीट को लेकर हंगामा, कांस्टेबल ने महिला यात्रियों को पीटा, पीड़ितों पर ही दर्ज हुआ मुकदमा
छठ मनाकर लुधियाना लौट रहे परिवार के साथ ट्रेन में पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। अपनों को सीट दिलाने को लेकर हुई मारपीट के दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Train Video Viral: ट्रेन में सीट को लेकर हंगामा हो गया। छठ मनाकर लुधियाना लौट रहे एक परिवार के साथ सीट को लेकर जीआरपी सिपाहियों से कहासुनी हो गई। जीआरपी सिपाहियों ने महिलाओं और उनके बेटियों के साथ अभद्रता की। इस पर जब महिलाओं ने विरोध किया तो जीआरपी के सिपाहियों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि पुरुष सिपाहियों ने महिलाओं को जमकर पीटा। ट्रेन के अंदर यात्रियों ने पीड़िताओं का पक्ष लिया तो पुलिसकर्मिों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। नजीबाबाद में जीआरपी ने उन्हें उतार लिया और पीडितो के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बजाय पुलिस ने उन्हें पीड़ितों पर ही केस दर्ज कर लिया है। ट्रेन के अंदर हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मामला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का है। जानकारी के अनुसार एक महिला शिवराजपुर बिहार से अपनी तीन पुत्रियों के साथ छठ पूजा मनाकर जननायक एक्सप्रेस से लुधियाना लौट रही थी। आरोप है कि मुरादाबाद के पास जीआरपी के दो पुलिसकर्मी जिनका नाम अजय कुमार व सागर बताया गया है। पुलिस कर्मी अपनी परीचित दो महिला यात्रियों को जबरन सीट दिला रहे थे। एक महिला को सीट मिल गई थी। दूसरी को सीट दिलाने के दौरान कहासुनी हो गई। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर महिला रूबी पत्नी शर्मा प्रसाद शिवराजपुर बिहार व उनकी तीन पुत्री लक्ष्मी, खुशी और सुनीता के साथ दो मददगार पिक्कू व चन्दन को ट्रेन से उतार लिया। दोनों उनके पक्ष में पुलिस कर्मियों से बात कर रहे थे।
पुलिसकर्मियों ने महिला का मंगलसूत्र तोड़ा
आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला और उनकी पुत्रियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी और वीडियो बनाने लगे। सीट पर पहले से बैठी महिला और तीनों लड़कियों ने भी अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। घटना के दौरान ट्रेन में कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई। जिसमें महिला घायल हो गई। आरोप लगाया कि उसका मगलसूत्र भी तोड़ दिया। ट्रेन के अंदर बैठे अन्य यात्रियों ने भी जब महिला यात्रियों के सपोर्ट में खड़े हुए तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की।
पीड़ितों पर ही केस दर्ज
उधर पुलिस का आरोप है कि मदद करने वाले दोनों लोगों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की। नजीबाबाद जीआरपी नजीबाबाद थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और घटना की सूचना आरपीएफ अधिकारियों को भी दी गई। जीआरपी पुलिस ने महिला उसकी तीन पुत्री व अन्य दो के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।