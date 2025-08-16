Uproar over throwing glass bottles and rotis during Janmashtami procession in Rampur जन्माष्टमी शोभायात्रा पर कांच की बोतल और रोटी फेंकने पर हंगामा, माहौल बिगड़ता देख पुलिस फोर्स तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Uproar over throwing glass bottles and rotis during Janmashtami procession in Rampur

जन्माष्टमी शोभायात्रा पर कांच की बोतल और रोटी फेंकने पर हंगामा, माहौल बिगड़ता देख पुलिस फोर्स तैनात

रामपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक घर से अचानक कांच की बोतल और उसके बाद रोटी फेंक दी गई। देखते ही देखते भीड़ भड़क उठी और शोभायात्रा रोककर नारेबाजी व हंगामा शुरू कर दिया।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, रामपुरSat, 16 Aug 2025 11:42 PM
जन्माष्टमी शोभायात्रा पर कांच की बोतल और रोटी फेंकने पर हंगामा, माहौल बिगड़ता देख पुलिस फोर्स तैनात

यूपी के रामपुर में त्योहार के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। टांडा थाना क्षेत्र के दढ़ियाल कस्बे में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक घर से अचानक कांच की बोतल और उसके बाद रोटी फेंक दी गई। रोटी को लेकर विवाद और गहरा गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उसमें मांस था। देखते ही देखते भीड़ भड़क उठी और शोभायात्रा रोककर नारेबाजी व हंगामा शुरू कर दिया।

सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। यहां जांच के दौरान सामने आया कि बोतल और रोटी फेंकने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद भी नाराज कार्यकर्ता चौकी पहुंच गए और आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़ गए। देर रात तक पुलिस उनको समझाने की कोशिश में जुटी हुई थी।

दढ़ियाल में हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी की शोभायात्रा निकाली जा रही थी। शोभायात्रा मोहल्लों से होकर आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक घर की ओर से कांच की बोतल नीचे आकर गिरी। इसके तुरंत बाद रोटी भी फेंकी गई। बोतल और रोटी गिरते ही शोभायात्रा में शामिल लोग भड़क उठे और जमकर हंगामा करने लगे। मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण कुछ देर के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया।

सूचना मिलते ही दढ़ियाल चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार शर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराने लगे। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि बोतल और रोटी फेंकने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। इसके बावजूद नाराज कार्यकर्ता चौकी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था पर चोट करने वाली यह हरकत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग उठाई।

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में चरण सिंह चौहान, नरेश सिंह, छोटू सिंह, राकेश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। उधर, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह बनाए हुए है। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे।

