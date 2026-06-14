तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगने पर बवाल; पुलिस के सामने युवक को पीटा, सिपाही को दांत से काटा

देवरिया के भाटपाररानी रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट की लाइन में लगे युवक की दो मनबढ़ों ने पिटाई कर दी। एक आरोपी को पकड़ने पहुंचे जीआरपी सिपाही का हाथ उसके साथी ने दांत से काट लिया और दोनों फरार हो गए। जीआरपी ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

देवरिया जिले के भाटपाररानी रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर विवाद के दौरान एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, एक आरोपी को पकड़ने पहुंचे जीआरपी सिपाही पर भी हमला किया गया। आरोपी के साथी ने सिपाही के हाथ में दांत काटकर उसे छुड़ा लिया और दोनों मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। जीआरपी ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, भाटपाररानी थाना क्षेत्र के खड़ेसर पश्चिम टोला निवासी रोहित कुशवाहा शनिवार सुबह से ही रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। रोहित का आरोप है कि रात करीब साढ़े दस बजे दो युवक वहां पहुंचे और लाइन तोड़कर आगे खड़े होने की जिद करने लगे।

तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगने पर मारपीट रोहित ने जब इसका विरोध किया और कहा कि वह सुबह से लाइन में लगे हैं, इसलिए पीछे नहीं हटेंगे, तो दोनों युवक भड़क गए। आरोप है कि दोनों ने मिलकर रोहित की जमकर पिटाई शुरू कर दी। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन हमलावर नहीं माने। बताया जा रहा है कि स्टेशन मास्टर भी युवक को बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनकी मौजूदगी में भी मारपीट जारी रखी।

आरोपी को पकड़ने पहुंचे सिपाही को दांत से काटा हंगामे और मारपीट की सूचना मिलने पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात जीआरपी का एक सिपाही मौके पर पहुंचा। उसने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। इसी दौरान दूसरे आरोपी ने अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास किया। जब वह इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने जीआरपी सिपाही के हाथ में दांत काट लिया। अचानक हुए इस हमले से सिपाही को आरोपी को छोड़ना पड़ा और दोनों हमलावर मौके से भाग निकले।