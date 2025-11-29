यूपी में मुस्लिम युवक को मकान बेचने पर बवाल, थाने में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ

संक्षेप: मेरठ के थापरनगर में दूसरे पक्ष के लोगों को मकान बेचे जाने का मामला शनिवार को अचानक भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने घर का ताला खुलवाने में मदद की।

मेरठ के थापरनगर में दूसरे पक्ष के लोगों को मकान बेचे जाने का मामला शनिवार को अचानक भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने घर का ताला खुलवाने में मदद की। सुबह 11 बजे के बाद स्थानीय लोग और विभिन्न संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए और हंगामा कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सदर थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। विरोध जताने के लिए कई हिंदू संगठन और स्थानीय व्यापारी सदर बाजार थाने पहुंच गए और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया। करीब छह घंटे तक थाने में चले धरने के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद शाम को धरना समाप्त कराया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थापरनगर गली नंबर 7 स्थित मकान खैरनगर निवासी सईद अहमद ने चार दिन पहले लगभग 1.45 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसके लिए उन्होंने एक करोड़ रुपये का बैंक लोन लिया है। गुरुवार रात वह परिवार समेत घर में रहने पहुंचे थे। शुक्रवार दोपहर मोहल्ले में इसकी जानकारी मिलते ही विरोध शुरू हो गया। देर शाम लोगों ने पलायन लिखी तख्तियां लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शनिवार को बातचीत के लिए थाने में बुलाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया था। सईद शुक्रवार रात घर में ताला लगाकर परिवार के साथ लौट गए थे।

दिनभर हंगामा, थाने में हनुमान चालीसा पाठ शनिवार को थाने पर धरने पर बैठे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया। पूरा दिन चले धरने में हनुमाम चालीसा का पाठ होता रहा। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा थापरनगर हिंदू बहुल इलाका है, जहां दूसरे समुदाय के रहने से पलायन की नौबत आ सकती है। उन्होंने मांग की कि मकान को उसी कीमत पर वापस खरीदा जाए, जिस कीमत पर बेचा गया है। सिरोही ने पुलिस पर खरीदार को चाबी लौटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी दी तीन दिन में समाधान न होने पर अगला धरना मकान के बाहर दिया जाएगा।

पुलिस और प्रशासन का दखल विवाद बढ़ता देख सीओ कैंट नवीना शुक्ला और एसडीएम मृदुला थाने पहुंचीं। अधिकारियों ने धरना दे रहे लोगों से वार्ता कर माहौल शांत कराने की कोशिश की। तीन दिन में दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान कराने का आश्वासन दिया, इसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं, स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मकान को लेकर जल्द फैसला नहीं हुआ तो बड़ा धरना दिया जाएगा।