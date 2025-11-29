यूपी में मुस्लिम युवक को मकान बेचने पर बवाल, थाने में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUproar over sale house to Muslim youth Meerut Hindu organizations recited Hanuman Chalisa police station
मेरठ के थापरनगर में दूसरे पक्ष के लोगों को मकान बेचे जाने का मामला शनिवार को अचानक भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने घर का ताला खुलवाने में मदद की।

Sat, 29 Nov 2025 09:41 PMDinesh Rathour मेरठ, कार्यालय संवाददाता
मेरठ के थापरनगर में दूसरे पक्ष के लोगों को मकान बेचे जाने का मामला शनिवार को अचानक भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने घर का ताला खुलवाने में मदद की। सुबह 11 बजे के बाद स्थानीय लोग और विभिन्न संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए और हंगामा कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सदर थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। विरोध जताने के लिए कई हिंदू संगठन और स्थानीय व्यापारी सदर बाजार थाने पहुंच गए और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया। करीब छह घंटे तक थाने में चले धरने के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद शाम को धरना समाप्त कराया गया।

थापरनगर गली नंबर 7 स्थित मकान खैरनगर निवासी सईद अहमद ने चार दिन पहले लगभग 1.45 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसके लिए उन्होंने एक करोड़ रुपये का बैंक लोन लिया है। गुरुवार रात वह परिवार समेत घर में रहने पहुंचे थे। शुक्रवार दोपहर मोहल्ले में इसकी जानकारी मिलते ही विरोध शुरू हो गया। देर शाम लोगों ने पलायन लिखी तख्तियां लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शनिवार को बातचीत के लिए थाने में बुलाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया था। सईद शुक्रवार रात घर में ताला लगाकर परिवार के साथ लौट गए थे।

दिनभर हंगामा, थाने में हनुमान चालीसा पाठ

शनिवार को थाने पर धरने पर बैठे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया। पूरा दिन चले धरने में हनुमाम चालीसा का पाठ होता रहा। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा थापरनगर हिंदू बहुल इलाका है, जहां दूसरे समुदाय के रहने से पलायन की नौबत आ सकती है। उन्होंने मांग की कि मकान को उसी कीमत पर वापस खरीदा जाए, जिस कीमत पर बेचा गया है। सिरोही ने पुलिस पर खरीदार को चाबी लौटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी दी तीन दिन में समाधान न होने पर अगला धरना मकान के बाहर दिया जाएगा।

बवाल के चलते बेहोश हुआ मकान खरीदने वाला

पुलिस और प्रशासन का दखल

विवाद बढ़ता देख सीओ कैंट नवीना शुक्ला और एसडीएम मृदुला थाने पहुंचीं। अधिकारियों ने धरना दे रहे लोगों से वार्ता कर माहौल शांत कराने की कोशिश की। तीन दिन में दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान कराने का आश्वासन दिया, इसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं, स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मकान को लेकर जल्द फैसला नहीं हुआ तो बड़ा धरना दिया जाएगा।

थाने आते समय सईद की तबीयत बिगड़ी

वार्ता के लिए थाने आते समय सईद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी पत्नी अफसाना ने आरोप लगाया सुबह से ही थाने से लगातार फोन आ रहे थे और उनके पति पर पहुंचने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह तनाव में थे। रास्ते में चक्कर आने से वह गिर पड़े, जिसके बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया। सीओ कैंट नवीना शुक्ला का कहना है कि थाने में चल रहा धरना समाप्त करा दिया गया है। सईद का इलाज जारी है। तीन दिन में दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का निस्तारण किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
