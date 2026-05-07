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शराब की दुकान खुलवाने पर बवाल; पुलिस और महिलाओं के बीच लाठियां, जान बचाकर भागे एसडीएम, तहसीलदार

Dinesh Rathour पूरनपुर/कलीनगर (पीलीभीत)
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पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने को लेकर बवाल हो गया। दुकान खुलवाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से महिलाएं भिड़ गईं। दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे।

शराब की दुकान खुलवाने पर बवाल; पुलिस और महिलाओं के बीच लाठियां, जान बचाकर भागे एसडीएम, तहसीलदार

Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में शराब की दुकान खुलवाने को लेकर बवाल हो गया। दुकान खुलवाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से महिलाएं भिड़ गईं। दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। महिलाओं ने लाठी-डंडे से दुकान में तोड़फोड़ करते हुए शराब की बोतलें बाहर फेंक दी। महिलाओं का आक्रोश देखकर एसडीएम और पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। नाराज महिलाओं ने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस पर पथराव भी किया। घटना में कई लोग घायल भी हो गए। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

तहसील कलीनगर क्षेत्र के सीमांत गांव बूंदीभूड़ में एक अप्रैल को कंपोजिट शराब की दुकान खोली गई थी। महिलाएं गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रही थी। उनका कहना है कि गांव में दुकान होने से पढ़ने वाले बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसके अलावा दुकान पर अराजक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहेगा। इसको लेकर महिलाओं सहित कई ग्रामीणों ने डीएम से भी मुलाकात की थी। महिलाएं दुकान के बाहर एक महीने से धरना-प्रदर्शन कर रही थीं। महिलाओं के विरोध पर शराब की दुकान नहीं खुल सकी।

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महिलाओं ने अधिकारियों की भी नहीं मानी बात

गुरुवार को एसडीएम प्रमेश कुमार, तहसीलदार वीरेंद्र कुमार, सीओ डा. प्रतीक दहिया और जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक सहित कई थानों की फोर्स बूंदीभूड़ में शराब की दुकान खुलवाने पहुंचीं। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद महिलाएं नहीं मानी। अधिकारियों की मौजूदगी में दुकान खोली गई। इससे महिलाओं में गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित महिलाएं लाठी-डंडे लेकर दुकान में घुस गईं और तोड़फोड़ करने लगीं। महिलाओं ने शराब की पेटी और बोतलें दुकान के बाहर फेंक कर तोड़ डाली। रोकने पहुंचे अधिकारी और पुलिस से भी महिलांए भिड़ गईं। दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे।

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लाठी लेकर टूट पड़ीं महिलाएं

महिलाओं ने तहसीलदार वीरेंद्र कुमार सहित पुलिसकर्मियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जानकारी लगते ही गांव के अन्य लोग भी महिलाओं की मदद करने पहुंच गए। इस दौरान महिलाओं ने पथराव करते हुए शराब की टूटी बोतलें भी पुलिस पर फेंकी। इसके बाद अधिकारी मौके से बच निकले। पिटाई से तहसीलदार वीरेंद्र कुमार का हाथ फ्रैक्चर हो गया। कलीनगर चौकी इंचार्ज मो. सैफ भी घायल हो गए। निजी वाहनों के दो चालक भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने भी छिपकर जान बचाई। बमुश्किल पुलिस ने मोर्चा संभाला। महिलाओं ने पुलिस की जीप और बस आदि में भी तोड़फोड़ की। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीओ डॉ. प्रतीक दहिया ने बताया, पुलिसकर्मियों को चोट नहीं लगी है। अब स्थिति सामान्य है। इस मामले में आबकारी विभाग की ओर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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