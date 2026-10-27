नर्तकी से अश्लीलता पर बवाल; पूर्व प्रधान के बेटे को धुना, पुलिसवालों को भी बंधक बनाकर पीटा

उरई के सोंधी गांव में कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान नर्तकी से अश्लीलता के आरोप पर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान के बेटे और मौके पर पहुंचे तीन पीआरवी जवानों को पीटा। पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

कदौरा (उरई) संवाददाता: कदौरा थाना क्षेत्र के सोंधी गांव में सोमवार देर रात नर्तकी से अश्लीलता के बाद जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी पूर्व प्रधान के बेटे को दौड़ाकर पीटा। सूचना पर पहुंचे पीआरवी के तीन जवानों पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की और मोबाइल तोड़ दिया। सूचना पर सीओ कई थानों की पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे और जवानों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने सात नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सोंधी निवासी जयप्रकाश के घर बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में सोमवार को कुआं पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए नर्तकियां बुलाई गई थीं।

नतृकी से अश्लीलता पर बवाल आरोप है कि रात करीब 12 बजे पास के गांव का पूर्व प्रधान का बेटा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और नर्तकियों के कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें करने लगा। घर की महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और विरोध करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। युवक ने अपने परिचित पीआरवी कर्मियों को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे पीआरवी जवान शिवकरन निवासी देवराहट, कानपुर देहात, देवेंद्र गौतम निवासी कन्नौज और सौरभ कुमार निवासी आगरा पर आरोप है कि उन्होंने युवक का पक्ष लेते हुए महिलाओं से अभद्रता की। इससे ग्रामीण भड़क गए। महिलाओं और ग्रामीणों ने तीनों पुलिसकर्मियों को घेरकर बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया।