यूपी में बिना पर्ची गैस लेने पर बवाल, युवकों के उत्पात के बाद एजेंसी पर पथराव, दो कर्मचारी घायल
महाराजगंज जिले में गैस को लेकर बवाल हो गया। नगर पंचायत परतावल स्थित एक गैस एजेंसी पर शुक्रवार को गैस वितरण युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवक बिना पर्ची के गैस सिलेंडर लेने पर अड़े थे।
LPG Crisis: यूपी के कई जिलों में गैस की किल्लत जारी है। इसको लेकर आए दिन झगड़े-फसाद के मामले सामने आ रहे हैं। महाराजगंज जिले में गैस को लेकर बवाल हो गया। नगर पंचायत परतावल स्थित एक गैस एजेंसी पर शुक्रवार को गैस वितरण युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवक बिना पर्ची के गैस सिलेंडर लेने पर अड़े थे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि युवक लापठी-डंडे, ईंट-पत्थर लेकर पहुंच गए। इसके बाद एजेंसी गेट पर पथराव कर दिया। हमले में एजेंसी के दो कर्मचारी लहूलुहान हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, 'हिन्दुस्तान' अखबार वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एजेंसी पर गैस का वितरण हो रहा था। इसी दौरान कुछ उपभोक्ता बिना पर्ची के ही सिलेंडर की मांग करने लगे। एजेंसी कर्मियों ने जब नियमों का हवाला देते हुए बिना रसीद गैस देने से मना किया तो युवक भड़क गए। गाली-गलौज करने लगे। देखते ही देखते युवकों का गुट उग्र हो गया और पथराव शुरू कर दिया। हमले में कर्मचारी रवि गौतम व राजेन्द्र प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस को देखते ही मची भगदड़
हंगामे की सूचना मिलते ही परतावल चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। मौके से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चौकी इंचार्ज अमित कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वायरल वीडियो के जरिए अन्य हमलावरों की पहचान की जा रही है, जल्द ही सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
अवैध रीफिलिंग में 49 सिलेंडर जब्त, पांच पर केस
वहीं वाराणसी जिले में रसोई गैस रीफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आपूर्ति विभाग की दो टीमों ने गुरुवार को 49 घरेलू, दो कमर्शियल सिलेंडर और रीफिलिंग के उपकरण जब्त किए हैं। वहीं पांच के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। विभाग के मुताबिक पूर्ति निरीक्षक पुलकित वत्स, राघवेंद्र त्रिपाठी और संजय सिंह की टीम ने तिलमापुर स्थित खदिर बाबा मजार रोड पर आवासीय परिसर में छापेमारी की। यहां से 27 घरेलू सिलेंडर, रीफिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक वाहन जब्त किया। भंदहाकला के राजकुमार श्रीवास्तव एवं संजय श्रीवास्तव, तिलमापुर के भवनस्वामी भरत मिश्रा और वाहन मालिक पर कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें